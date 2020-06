Vivian (La bataille des couples) : son dernier tatouage aurait scandalisé sa mère, découvrez sa réaction !

Vivian (La bataille des couples) : il se fait tatouer le visage, les fans réagissent !

Comme pour beaucoup de personnes tatouées, il est difficile de faire machine arrière une fois que le premier tatouage a été réalisé. En effet, beaucoup de personnes témoignent qu’après avoir fait leur tatouage, cela booste leur envie d’en faire encore beaucoup d’autres sur le corps. Certains se retrouvent avec des tatouages sur presque tout le corps, comme le personnage sulfureux de Swagg Man. Mais concernant Vivian Grimigni, c’est encore loin d’être le cas bien qu’on ne peut que constater que les tatouages se multiplient sur son corps. Mais où a-t-il bien pu se faire faire son tout dernier tatouage ?

Et bien le jeune homme et candidat de téléréalité de La bataille des couples a tout dévoilé sur les réseaux sociaux. En effet, il semblerait que son dernier tatouage ait été fait sur son propre visage, oui, vous avez bien lu ! Ceci étant dit, on ne sait pas vraiment ce qui a réellement poussé Vivian Grimigni à se faire tatouer le visage : est-ce pour faire parler de lui ? Est-ce un coup de communication ? Ou avait-il comme projet de se faire tatouer le visage depuis longtemps ?

Quoi qu’il en soit, l’ex de Beverly Bello a partagé une photo étonnante sur son compte du réseau social Instagram, et le moins que l’on puisse dire c’est que toute sa communauté n’a pas tardé à réagir ! En effet, suivi par plus de 600 000 personnes sur Instagram, la photo du candidat a été likée plus de 335 000 fois en à peine quelques jours ! Mais s’agit-il d’un vrai tatouage ou est-ce un filtre que le jeune homme aurait utilisé ? Et bien en tout cas, filtre ou pas, cela a fait réagir la mère de Vivian Grimigni, qui n’a pas hésité à tacler son fils sur les réseaux sociaux !

En effet, s’il y a une réaction que le jeune homme et ancien candidat de La bataille des couples, c’est bel et bien la réaction de sa propre mère. Et celle-ci ne s’est pas faite attendre bien longtemps, puisqu’elle aurait rapidement réagi à son tatouage, et Vivian a même partagé la réaction de celle-ci sur un nouveau post sur le réseau social Instagram !

En effet, la mère de Vivian Grimigni de La bataille des couples aurait envoyé des messages très durs à entendre pour un fils sur le réseau social WhatsApp, que le jeune homme s’est empressé de partager à sa communauté Instagram par la suite. En effet, on a pu lire et entendre les termes “voyou” et “minable” qui sont très durs ! Selon elle, le jeune homme aurait complètement détruit le magnifique visage qu’il avait avec ce tatouage sur le visage.

Des mots qui peuvent blesser, mais ce n’est visiblement pas le cas de Vivian qui a partagé sa réaction à toute sa communauté. En effet, le jeune homme et candidat de La bataille des couples a partagé la réaction de sa maman avec des emoji plutôt rieurs, en ajoutant comme commentaire qu’il n’avait vraisemblablement pas les mêmes goûts de tatouage que sa mère. Il ajoute que finalement, ce tatoutage était bel et bien un faux et qu’il ne l’a heureusement pas réalisé, ou du moins pas encore ! Car on ne sait pas quelles sont réellement les intentions de Vivian en dévoilant ce faux tatouage : souhaite-il vraiment le réaliser ou est-ce un projet qui ne verra jamais le jour ?

On devrait avoir la réponse prochainement, mais ce qui est sûr c’est qu’une partie de sa communauté sur Instagram est maintenant rassurée de voir que le jeune homme a finalement fait marche arrière et n’a pas réalisé ce tatoutage sur son visage !