Vitaa gros scandale : sa robe jugée trop courte par ses haters fait monter les like !

Vitaa : son aventure avec Slimane prend fin, se console-t-elle avec les réseaux sociaux ?

C’est finalement le clap de fin pour Vitaa et Slimane. Alors qu’ils étaient inséparables par le passé, c’est lors d’une interview sur RTL que les deux chanteurs sont revenus sur leur relation musicale qui commençait à durer… En effet, alors qu’on a pu les retrouver sur le plateau de The Voice et qu’on devrait d’ailleurs les voir également samedi soir pour la Fête de la musique sur France 2, le couple musical faisait véritablement une carrière à deux depuis quelques temps.

Mais bien malheureusement, Slimane et Vitaa se sont vite retrouvés à un moment trop exposés ensemble dans les médias et ils sont devenus inséparables, au point de lasser certains internautes qui pourront apprécient grandement les deux stars de la chanson française. Dans l’interview à la radio qu’ils ont décidé d’accorder, ils disent bien se rendre compte que leur couple musical peut énerver certains, et c’est pour cette raison là qu’ils ont décidé très prochainement de mettre fin à leur carrière musicale commune, pour se concentrer davantage sur leurs projets solo ou bien avec d’autres artistes. Une décision lourde et risquée pour les deux chanteurs de variété française qui ont besoin de se mettre en danger et ne souhaitent pas se reposer sur leurs propres acquis.

Car si leurs chansons en duo fonctionnement parfaitement, qu’en sera-t-il une fois que Slimane et Vitaa reprendront leur carrière respective ? Nous devrions avoir la réponse dans les toutes prochaines semaines si les chanteurs tiennent bien leur promesse… En attendant, la chanteuse Vitaa en profite pour publier des clichés d’elle qui vont continuer de faire rêver ses fans et n’a pas fini de faire parler d’elle.

On a en effet pu revoir la robe se la star qui a fait sensation dans l’émission “La chanson de l’année” sur TF1 qui avait été si appréciée par les téléspectateurs qu’elle avait même fait le buzz sur Twitter avec de nombreux messages de félicitations.

J’ai voté plusieurs fois bien sûr 😍❤️ Bravo pour cette victoire tant méritée tellement contente pour vous !! J’ai crié devant ma télé en voyant le résultat… et tu était superbe et resplendissante dans cette robe ! Merci aussi d’avoir enflammé ce début d’émission 🔥🔥 — sophie (vitaa.fan53) (@SDuquesnois) June 13, 2020

Il n’en a jamais pas fallu plus à la chanteuse pour publier un nouveau cliché avec cette robe très courte sur son compte Instagram quelques jours plus tard seulement… Un moyen de se consoler sur la fin de son aventure avec Slimane ?

Vitaa : elle fait sensation avec des tenues très courtes où on voit tout !

En effet, le moins que l’on puisse dire pour Vitaa, c’est que désormais elle n’hésite plus à se montrer avec des tenues très osées comme cette petite robe bleue dont on se demande comment elle tient en place. Il est fort à parier que certains fans auraient même espéré qu’il y ait un petit coup de vent…

Mais ce n’est pas la première fois que Vitaa se fait remarquer avec des photos plutôt osées, elle avait déjà donné très chaud à ses fans par le passé avec un cliché réalisé à Monaco où la température devait être très élevée !

Sur la photo, Vitaa n’est effectivement que très peu vêtue et sa peau bronzée est superbe sur ce cliché pris pendant la saison estivale. Avec un petit maillot de bain qui laisse entrevoir des formes et notamment ses longues jambes, la chanteuse française avait reçue à l’époque plus de 25 000 like ! Un score impressionnant qui a de quoi faire rougir les plus jalouses qui ne lui arrivent pas à la cheville…

Dans un autre cliché, on a pu la voir poser de profil avec un petit pantalon serré et transparent qui met en valeur ses courbes. Sur la photo, Vitaa lance un regard de femme fatale auquel seulement peu d’hommes pourront résister face à la tentation… Ses fans ont en tout cas tous hâte de voir l’été arriver pour voir Vitaa poser dans de nouvelles poses dont ils raffolent, mais surtout ils attendent de la voir en maillot de bain, chose rare chez Vitaa qui ne poste presque jamais de cliché en bikini !