Vitaa photo : ses fans sont sous le charme avec une cliché de la chanteuse dans une robe tout simplement magnifique !

Vitaa : elle est lancée dans une carrière fulgurante, plus rien ne peut l’arrêter désormais !

Souvenez-vous, nous avons tous découvert la chanteuse Vitaa il y a quelques années aux côtés d’un duo complètement unique en son genre. En effet, elle a été propulsée sur le devant de la scène grâce à sa collaboration avec la chanteuse Diam’s, très populaire il y a quelques années maintenant.

Bien que désormais cette dernière ait arrêté la musique et se soit tournée vers la religion, on imagine qu’elle pourrait très bien suivre la carrière de son amie Vitaa, qui quant à elle continue de travailler dans le monde de la musique. En effet, depuis sa collaboration très réussie avec Diam’s qui sera écoutée par des millions de français, elle aura par la suite sortie de nombreux textes et albums.

Cela en fait aujourd’hui tout simplement une des plus grandes chanteuses de sa génération, et on imagine que ses proches doivent être fiers d’elle pour avoir réussi en si peu de temps finalement. On a pu récemment la retrouver dans d’autres duos particulièrement réussis, par exemple aux côtés du chanteur belge Stromae, ou du chanteur Gims. Mais la chanteuse Vitaa ne compte pas s’arrêter que sur la chanson, elle est très active également sur les réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram, son réseau social fétiche comme de nombreux autres français !

En effet, elle compte aujourd’hui près de 700 000 fans et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est très proche de sa communauté. Pendant cette période de confinement notamment, il faut dire que les réseaux sociaux ont tenu une place tout à fait exceptionnelle.

Ils sont en effet devenue un des seuls points de contacts que les stars françaises ont pu avoir avec leur public, les concerts et spectacles étant interdits pendant cette période très compliquée pour tous les français malheureusement, tout comme les émissions de télévision comme The Voice où elle a participé par le passé. C’est d’ailleurs une de ses photos dans l’émission qui a refait sensation sur Instagram avec sa photo en robe très courte…

Vitaa : sa robe très courte enflamme les réseaux sociaux et le compteur de likes augmente de minutes en minutes pour la star !

C’est encore une fois sur le réseau social Instagram que la chanteuse a décidé d’enflammer la toile. On a tout d’abord pu la découvrir dans une magnifique photo où la chanteuse Vitaa porte une robe qui est très courte, c’est le moins que l’on puisse dire ! Laissant apparaître ses jambes, la photo a séduit de nombreux fans de la chanteuse Vitaa mais aussi d’autres personnes qui passaient sur son profil.

En effet, la photo a fait un véritable succès auprès de sa communauté mais également des stars puisqu’on retrouve par exemple la chanteuse Amel Bent liker la photo de Vitaa, ce qui a probablement dû être une véritable surprise pour elle. La chanteuse Amel Bent a d’ailleurs quant à elle publiée une photo qui a choqué les fans, où elle apparaît très amincie ! En revanche, il ne faut pas y voir une forme de maladie pour la jury de The Voice qui a tout simplement pris soin d’elle !

Il y a tout juste un jour, Vitaa a d’ailleurs posté sur Instagram une photo d’elle où elle apparaît dans les coulisses de l’émission The Voice, va-t-on la retrouver ce soir ? Car effectivement, la finale devrait se dérouler le vendredi 12 juin et cela serait donc un calendrier parfait pour la retrouver aux côtés des autres chanteurs de l’émission, et notamment Amel Bent. Mais cette photo a également fait sensation sur le réseau social, car elle a été likée par plus de 28 000 personnes dont de grandes stars comme Matt Pokora, mais aussi la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste Kelly Vedovelli qui semble elle aussi apprécier les clichés de Vitaa sur les réseaux sociaux.