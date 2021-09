Vitaa : La chateuse apparaît toute belle aux côtés de Gims dans sa petite robe et ses talons roses… Magnifique !

Vitaa fait partie des chanteuses françaises ayant le plus de succès. Le duo qu’elle forme avec Slimane est très apprécié dans le monde entier, par des millions de fans. Cependant, il ne faudrait pas oublier qu’en dehors de sa carrière, il s’agit avant tout d’une épouse et d’une mère. Heureusement, elle a pu profiter de sa famille cet été, même si un léger incident a failli tout gâcher.

Vitaa en vacances avec sa famille : elle finit son séjour aux urgences !

Avec son acolyte Slimane, Vitaa a donné de nombreux concerts pendant cet été. Ils ont pu visiter différentes villes, pas seulement en France, mais aussi dans plusieurs pays à travers le monde. Le duo a également fait une escale aux Francofolies à La Rochelle. C’était le 11 juillet 2021. Cet évènement a marqué le début de l’été pour la chanteuse Vitaa.

Elle a en effet rejoint sa famille pour des vacances bien méritées. La chanteuse a donc pu organiser un séjour de détente et de découverte dans le sud de la France. Elle était accompagnée de son époux, Hicham Bendaoud. Bien entendu, leurs deux fils étaient également présents. Il s’agit de Liham et Adam, âgés respectivement de 10 et 6 ans.

Ainsi, avec sa petite famille, Vitaa a profité de très bons moments de joie et de partage. Ils ont profité de l’occasion pour visiter différentes régions comme Carcassonne, la Corse et aussi Saint-Tropez. Pendant ce séjour, la chanteuse a aussi eu le plaisir de retrouver deux de ses meilleures amies. Il s’agit de Demdem l’épouse de Gims, et de Christina Milian qui de son côté est en couple avec M Pokora.

Malheureusement, le séjour a connu une fin tragique. Vitaa fait une chute et se retrouve à l’hôpital. Elle publie d’ailleurs sur son compte Instagram, un message à l’endroit de ses fans. « Évidemment, il fallait que ça finisse aux urgences ». Elle a aussi remercié ces derniers pour leurs messages de soutien, et a promis donner des nouvelles.

Vitaa remise sur pied, est plus belle que jamais aux côtés de Gims

Il semble que désormais, Vitaa soit complètement remise de son accident. En effet, après une chute qui lui a valu une blessure à la jambe et un tour aux urgences, elle est désormais sur pied. On a pu s’en rendre compte ce jeudi 9 septembre 2021. C’était au Royal Monceau Raffles. Vitaa et Gims avaient été sollicités pour l’animation de la soirée de lancement du Reno 6 Series.

Les deux chanteurs ont donc livré un showcase à l’occasion de la sortie de ce nouveau téléphone de la marque Oppo. Vitaa s’est mise sur son 31, car était vêtue d’une très belle robe Givenchy. Pour les chaussures, suite à un sondage qu’elle avait réalisé sur son Instagram, elle a finalement opté pour des souliers roses Prada. De son côté, Gims était habillé tout en blanc, avec des baskets de la marque Balenciaga.

Les fans de la chanteuse étaient rassurés de la voir à nouveau sur scène. Elle est donc prête à reprendre la route avec Slimane, pour sillonner les routes de la France.