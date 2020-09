Vitaa : La chanteuse s’affiche dans une robe totalement transparente sur Instagram !

Ces derniers mois, il est impossible d’être passé à côté du succès de la chanteuse Vitaa et du chanteur Slimane, qui font un véritable carton dans les charts français.

Vitaa : elle cumule les succès avec le chanteur Slimane !

En effet, depuis l’été dernier avec leur chanson “Ça va ça vient”, le couple artistique s’est découvert et les fans de l’un et de l’autre ne se sont pas lassés de les voir chanter ensemble. Ils seront toutefois moins présents à la télévision.

Depuis, Vitaa et Slimane cumulent les succès avec des hits comme “Avant toi”, “Pas beaux”, ou encore plus récemment la chanson “Ça ira” en rotation sur de nombreuses radios actuellement. Ils ont d’ailleurs profité des réseaux sociaux pour dévoiler les coulisses du clip de ce dernier single qui fait un nouveau carton. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que l’on avait pu croire il y a quelques mois, l’aventure artistique n’est pas terminée pour Vitaa et Slimane.

Les deux artistes qui avaient sorti ensemble un album commun “Versus” en 2019 ont annoncé très récemment la réedition de cet album avec une dizaine de chansons inédites. Voilà qui devrait faire plaisir aux fans des deux artistes très appréciés par le public ! Doit-on s’attendre à pouvoir écouter de nouveaux hits de Slimane et Vitaa à l’occasion de la sortie de cet album d’ici la fin de l’année ? Nous devrions avoir très probablement la réponse !

Mais les fans de Vitaa ont également la chance de pouvoir accéder à des clichés de la chanteuse sous ses plus beaux jours, dans des tenues parfois très sensuelles qui ravissent ses plus fervents admirateurs. Et pour cause, Vitaa vient tout juste de partager un nouveau cliché qui a enflammé les réseaux sociaux !

Vitaa : ses tenues sulfureuses ravissent ses fans qui ont très chaud !

C’est une nouvelle photo qui a fait l’effet d’une bombe chez les fans de la chanteuse Vitaa ! En effet, étant très proche de sa communauté, elle n’hésite pas à montrer ses formes et à se présenter sous son plus beau jour. Et ce n’est pas la première fois que Vitaa fait grimper le compteur de likes grâce à une de ces tenues.

Plus tôt, la chanteuse avait déjà partagé une photo sublime sur un bateau à Monaco où elle apparaissait dans une magnifique robe transparente qui laissait tout entrevoir. Le cliché avait récolté pas moins de 35 000 likes lors de sa publication. Mais la chanteuse n’a pas souhaité s’arrêter là et a décidé de continuer à poster des clichés parfois très osés.

N’ayant pas peur de s’afficher, Vitaa montre également que c’est une femme comme les autres en se prenant en photo devant le miroir d’une salle de bain remplie de maquillage. Parmi les messages, on peut lire des témoignages très attendrissants pour la chanteuse au double disque de platine avec le chanteur Slimane qu’elle affectionne tant.

La chanteuse va-t-elle maintenant publier de nouveaux clichés pour donner envie à son public de la suivre massivement sur les réseaux sociaux ? Cela pourrait bien être le cas, même si malheureusement la saison estivale touche très bientôt à sa fin avec le mois de septembre. Mais quoi qu’il en soit, Vitaa reste tout de même une très belle femme même lorsqu’elle porte de longues robes, comme elle a pu le démontrer à de multiples reprises aussi bien sur les plateaux de télévision que sur les réseaux sociaux…