Vitaa et Slimane : une bouleversante annonce, les fans sont tristes !

On y a cru jusqu’à la dernière minute. On a remué ciel et terre avec nos partenaires Olympia Prod, Playtwo Live et Cornolti Production pour que le Versus Tour et tout son équipage partent enfin sur la route à votre rencontre… Mais le discours de notre Premier ministre et les mesures qui en découlent nous contraignent à reporter nos concerts à notre tour. Il va à nouveau falloir patienter et ceci pour le bien et la sécurité de tout le monde. Ce message nous l’adressons à vous mais également à toute notre équipe : le Versus Tour reviendra très bientôt, plus fort, avec plein de surprises, et surtout de nouvelles dates ! Nous vous communiquerons dans les plus brefs délais le nouveau planning, parole de Vitaa, parole de Slimane, on est ensemble à très vite !!! @vitaa