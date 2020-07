Vitaa a un corps de rêve en maillot de bain : voici la photo qui fait rêver les fans

Les stars ces dernières semaines ont pu se dévoiler notamment via leur compte Instagram. Ce dernier est très prisé par les célébrités puisqu’il permet de partager de nombreux clichés, des vidéos et même des stories. De ce fait, les fans peuvent suivre leur quotidien et ils apprécient grandement ce mode opératoire. Vitaa a donc publié un cliché très sympathique puisque vous pouvez la découvrir en maillot de bain. Les fans ne trouvent plus les mots puisque la chanteuse a un corps de rêve.

Quel maillot de bain pour Vitaa ?

Lorsque les vacances approchent, les Français sont nombreux à chercher le maillot de bain de rêve qui pourra enthousiasmer tout le monde. Vitaa semble avoir trouvé une association très sympathique qui pourra aussi vous inspirer si vous devez partir dans quelques jours à la plage. Elle propose un bas noir qui n’est pas échancré à l’avant, cela permet de galber le postérieur et de conserver son intimité.

Vitaa propose pour le haut une sorte de brassière à mi-chemin entre un débardeur et un soutien-gorge .

. Il possède deux brides, il est jaune et surtout relativement fluide, cela devrait apporter une bonne dose de confort.

L’ensemble est sublimé avec ce qui semble être un paréo transparent. Vitaa a donc trouvé la tenue pour combler tous les fans.

Les commentaires ont forcément été nombreux sur son compte Instagram et certains apprécient vraiment son corps.

Celle qui interprète un duo à succès avec Slimane porte des lunettes noires assez larges qui structurent bien le visage. Les cheveux sont légèrement lâchés et elle porte quelques bijoux relativement discrets pour sublimer un peu plus cette tenue digne de l’été. Au niveau de la manucure, c’est un vernis coloré qui s’accorde parfaitement avec le jaune du haut qui est au rendez-vous. Il suffit de regarder le compte Instagram de Vitaa pour constater que la mode est très prisée et elle dévoile parfois son corps de rêve. Les fans semblent être nombreux à vouloir le même.

Vitaa vous partage son quotidien sur Instagram

Alors que Slimane a choqué certains fans alors qu’il s’est baigné avec un t-shirt à manches longues, Vitaa vous propose de découvrir son quotidien très ensoleillé. Que ce soit pour un shooting, la présentation d’un disque de diamants ou encore une séance de sport, tous les clichés sont au rendez-vous sur son compte. Vous aurez même le droit à des contenus exclusifs ou à des interviews grâce aux stories. Elle pourra aussi vous inspirer si vous êtes en quête d’une robe de soirée, celle portée notamment lors de l’émission la chanson de l’année a suscité un fort engouement.

Vitaa vous invite aussi dans sa piscine pour vous rafraîchir, mais ce sont surtout les clichés de son corps qui sont prisés par les fans. La chanteuse montre qu’elle pratique une activité physique, cela l’aide sans doute à obtenir un ventre aussi plat. C’est l’objectif de nombreuses femmes notamment lorsque les vacances d’été approchent à grands pas. Elles veulent ainsi se prélasser sur la plage et le sable chaud avec un corps particulièrement affûté et fin. Elles sont alors plusieurs à adopter par exemple un régime quelques semaines avant de partir en vacances. Dans tous les cas, Vitaa et Amel Bent par exemple ont été très surprenantes grâce à ces photos postées sur Instagram.