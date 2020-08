Vincent Shogun : après les Cht’is, il revient dans une téléréalité !

Après une actualité peu réjouissante à cause d’un trafic de drogues, il tente de percer comme ses amis sur les réseaux sociaux, mais il pourra renouer avec un programme dans les prochaines semaines.

En effet, Vincent Shogun pourrait finalement revenir à ses premiers amours à savoir une téléréalité. Le candidat sème le doute sur ses comptes, mais les rumeurs prennent de l’ampleur.

Vincent Shogun revient sous le feu des projecteurs

Il a déserté tous les programmes de ce genre au cours des dernières années alors que le monde de la téléréalité connaît un succès assez intéressant. Les émissions sur les chaînes classiques sont toujours au rendez-vous et des programmes sont même proposés sur les plateformes de streaming. Vous avez pu découvrir Love Island sur Amazon Prime Vidéo et le 9 Avril prochain, ce sera au tour de The Circle Game de voir le jour sur Netflix. Cela montre que de nouveaux formats sont prêts à être proposés en France, Vincent Shogun pourrait alors en profiter. Vous avez pu le découvrir dans plusieurs émissions.

Toutes les déclinaisons des Ch’tis ont permis d’acquérir une certaine notoriété .

. Vous avez pu le découvrir dans les Marseillais South Africa, mais également les Princes de l’amour 4.

Les Anges 9 ont aussi été proposés à Vincent au même titre que la Villa des Coeurs Brisés 4.

Depuis, il est sur les réseaux sociaux et tente d’entretenir sa petite notoriété, mais il pourrait renouer avec la téléréalité.

Il faut savoir que la demande est forte puisque le jeune homme reste discret sur le petit écran.

Certains candidats ont même fait de ces apparitions un véritable métier, vous pouvez donc les découvrir dans tous les concepts et surtout toutes les télévisions en France. Vincent Shogun a opté pour une autre stratégie qui semble payante au vu de l’engouement suscité par cette annonce.

Vincent Shogun vous donne rendez-vous sur les écrans

C’est sur son réseau social que le jeune homme a décidé de semer le doute, impossible de savoir si ce désir va se concrétiser. Les internautes ont immédiatement pensé à la téléréalité, mais il pourrait toutefois participer à un programme lambda. Il faudra patienter pour en apprendre un peu plus sur le sujet, mais les pourcentages sont en sa faveur. Les adeptes de ces programmes sont une grande majorité à vouloir son retour sur l’une des chaînes, mais comme les plateformes de streaming proposent de la téléréalité, ils pourraient aussi rejoindre l’une d’entre elles.

Plusieurs futures saisons sont déjà annoncées notamment pour les Princes et Princesses de l’amour, les Marseillais ou encore la Villa des Coeurs brisés. Ce sont donc ces trois programmes qui sont envisagés pour une éventuelle participation de Vincent Shogun. Il n’en fallait pas plus pour que la communauté s’enflamme grâce à cette story, vous pouvez désormais regarder son compte Instagram pour tenter de savoir s’il participera réellement à une telle émission intéressante ou décevante.