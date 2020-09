Vincent Cassel : les abonnés sont aux anges grâce au cliché de sa fille !

Le célèbre acteur Vincent Cassel a toujours su maintenir la discrétion sur sa vie de famille. Il s’arrange pour que les membres de sa famille n’aient pas à se retrouver sous les feux des projecteurs. Le membre le plus protégé est sa fille Deva Cassel. Cependant, pour l’anniversaire de cette dernière, papa a fait une petite exception. Vincent Cassel a partagé une belle photo de l’heureuse du jour sur les réseaux sociaux. Vous ne pourrez pas la manquer !

Deva, le petit ange de Vincent Cassel !

Vincent Cassel est un homme bien connu dans le monde du cinéma. Il est à la fois acteur, producteur et réalisateur. Il a joué dans de nombreux films français et internationaux. Outre la célébrité, Vincent Cassel est un homme qui a eu deux mariages et trois enfants. Son premier mariage était avec l’actrice Italienne Monica Belluci. Ils ont eu ensemble deux filles à savoir : Deva et Léonie. Mais après 18 ans de mariage (1995-2013), ils se sont séparés. Dès 2015, Vincent s’unit à Tina Kunakey pour avoir sa benjamine Amazonie.

A 53 ans, Vincent Cassel est un père comblé et surtout protecteur. Il fait partie de ses stars qui évitent d’exposer leurs proches dans les médias. Même si Vincent chouchoute beaucoup ses enfants, son petit ange reste Deva. Elle représente le symbole d’un premier amour et la clé d’un changement de statut de l’acteur. Des circonstances qui font de Deva ‘’l’amour’’ de son père. Et pour cette raison, le papa de Deva va publier une photo d’elle pour l’honorer.

Une belle photo assortie d’une déclaration émouvante…

La journée du 12 Septembre 2020 était spéciale pour le réalisateur français. C’est le jour de célébration de la naissance de sa princesse Deva. Pour marquer l’occasion, Vincent Cassel a partagé une belle photo de sa fille et lui. Un fait que l’acteur n’avait pas pour habitude de tenir. Mais pour l’anniversaire de Deva, il s’y est dérogé. La photo postée par Vincent a été suivie par une superbe déclaration.

« Parabens mon amour » a écrit Vincent Cassel. Cela signifie en français « Félicitations mon amour ». On constate le mélange de la langue portugaise et française. Une chose tout à fait normal puisque l’acteur réside actuellement au Brésil avec sa famille. La photo illustre toute l’affection existant entre Vincent Cassel et sa fille Deva. De nombreux internautes en ont aussi profité pour souhaiter tous les vœux à la fille de la star qui est en voie d’être, elle aussi, une star !

Deva marche dans les pas de ses parents

Pour ses 16 ans, Deva a été célébrée par son père sur Instagram. Il a posté une photo en blanc et noir montrant le père et la fille front contre front. Deva, admirative, lève les yeux vers son père et Vincent, lui, les a fermé en signe de Nostalgie. Ce beau cliché a reçu plus de 95.000 mentions « Like ». La preuve que l’acte de Vincent Cassel en a ému plus d’un sur la toile. Outre le lien de sang, Deva trace son chemin en suivant les traces de ses parents.

La jeune fille de 16 ans semble profiler vers une carrière d’influenceuse. Elle travaille à développer sa notoriété sur Instagram. Avec plus de 100 milles abonnés, elle semble atteindre son objectif. Elle est également l’égérie d’une marque de parfum commercialisée par Dolce & Gabanna. Elle ne s’est pas arrêtée là, elle fait ses débuts dans le monde du mannequinat. Deva Cassel est donc une starlette dont l’avenir s’annonce radieux.