Victoria Beckham publie une photo de son époux qui révèle la quasi-totalité de sa morphologie… La toile est en feu !

Hier dimanche 5 septembre, la femme de David Beckham a fait don d’un très surprenant cadeau aux internautes sur la toile. Ce n’est ni plus ni moins qu’une photo plutôt intime de son tendre époux. Cela ne fait plus aucun doute, même à 46 ans, David demeure dans la course en ce qui concerne la beauté. Il faut dire que ladite photo du grand ex-footballeur a fait grimper la température de quelques degrés.

David Beckham toujours aussi séduisant malgré les années

C’est bel et bien le retour de l’été indien. Durant la période estivale, les conditions météorologiques ont relativement été fantaisistes. Cependant, pour cette rentrée sont présagées des conditions beaucoup plus indulgentes, et même de façon surprenante. On peut d’ores et déjà affirmer que la pression est à son comble en ce début de mois de septembre.

D’une manière ou d’une autre, il n’est pas possible de compter sur Victoria Beckham pour baisser la température des esprits chauffés. L’ancienne Spice Girl a fait grimper la jauge du thermomètre le dimanche 5 septembre dernier, hier. Signalons que c’est plus facile pour la Britannique puisqu’elle a juste à ses côtés de quoi enflammer la toile.

Vous vous en doutez bien, il s’agit de David Beckham, son tendre époux. En effet, l’ex-footballeur international a toujours fait des victimes avec son charme. Juste à cause de lui, plusieurs générations de jeunes filles se sont mises à porter un grand intérêt au football.

Désormais âgé de 46 ans, il faut dire que David Beckham n’a pas perdu une once de charme. Celui qui partage la vie de Victoria depuis 22 ans maintenant apparaît d’ailleurs toujours comme un sex-symbol.

La photo de David Beckham en chair et en os !

L’ex-star du ballon rond est un bon et formidable père de famille. Avec sa femme Victoria, David a eu quatre enfants. Le premier se prénomme Brooklyn âgé de 22 ans, le deuxième Roméo a 18 ans, le troisième de 16 ans Cruz. La dernière qui est la petite protégée de toute la famille aura bientôt 10 ans et se prénomme Harper.

Toutefois, malgré ce titre de père d’une famille nombreuse que porte l’ancien sportif, cela ne ternit en rien son charme. Hier dimanche 5 septembre, la mère de famille Victoria adresse à ses followers une invitation à passer la journée ensemble. C’est du moins le message qu’on lit d’elle en légende d’un cliché qu’elle a pris avec soin puis publié.

Il faut tout de suite dire que cette invitation a fait baver plus d’un. Sur la fameuse photo, on aperçoit le bel homme vêtu (à moitié) d’un simple maillot de bain. Il était allongé dans une piscine sur le ventre. Il pourrait s’agir d’un maillot dont l’élastique a lâché, laissant ainsi voir une partie de son postérieur. D’un air taquin, une abonnée s’empresse de demander si c’était la pleine lune.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Sans aucun doute, on peut affirmer que le couple Beckham sait se donner pour survolter la toile.