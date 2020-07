Véronique Sanson : nous avons des infos sur son état de santé, les fans s’inquiètent

Certains fans peuvent s’inquiéter notamment lorsque les stars ne vont pas très bien. Ils tentent alors d’avoir des réponses que ce soit sur les comptes Instagram ou via des émissions. Il ne faut pas oublier qu’elle a traversé une période difficile, mais tout semble désormais aller pour le mieux. Il est toujours agréable de revoir de telles stars qui ont pu briller dans le paysage français. Si certains comme Renaud n’hésitent pas à revenir sur le devant de la scène, d’autres comme Véronique Sanson sont un peu plus discrets. Elle était donc au rendez-vous dans une émission proposée par RTL Soir, c’était l’occasion pour lui demander des nouvelles de sa santé.

Thomas Sotto questionne Véronique Sanson

Le journaliste décide de lui demander si en ce moment, elle va bien. En effet, elle a eu des problèmes de santé comme un cancer. De ce fait, Thomas Sotto lui demande de rassurer tout le monde avec de bonnes nouvelles. Les réponses sont enthousiasmantes, car la chanteuse révèle que désormais tout va bien. C’est donc un grand soulagement pour tous ceux qui peuvent apprécier cette artiste, elle a bercé de nombreuses générations.

Véronique Sanson rassure les fans et le journaliste, mais elle n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet .

. Il a été impossible d’en savoir un peu plus sur son état de santé, mais nous connaissons désormais le plus important.

Véronique Sanson pourrait aussi sortir de l’ombre et revenir sur scène pour le plus grand bonheur de tous les fans.

En effet, un nouvel album devrait sortir l’année prochaine et il se nomme Je vous le promets.

Certes, le temps sera beaucoup trop long, mais elle aura tout de même une surprise à vous partager à la rentrée. Elle a collaboré avec Grand Corps malade sur le titre Une soeur. Ce n’est pas la seule qui a eu l’occasion de travailler avec cet adepte du Slam. En effet, il a pu enregistrer un titre avec Camille Lellouche et il a fait le tour du Web. De nombreuses personnes ont pu l’apprécier à sa juste valeur grâce notamment à des prestations sur les plateaux et à un clip.

Véronique Sanson a été touchée aux amygdales

Les nouvelles n’ont pas toujours été réjouissantes pour Véronique Sanson puisqu’elle a subi un cancer des amygdales. C’est au cours de l’été 2018 que le diagnostic a été posé, les professionnels de la santé avaient alors détecté cette maladie qui touche de nombreux Français. Elle tentait à l’époque de rassurer ses fans notamment via son compte Facebook en précisant que les pronostics étaient intéressants, les traitements semblaient porter leurs fruits. La chanteuse devait par contre profiter de quelques jours de repos. L’année dernière, elle avait accordé quelques confidences à Paris Match.

Véronique Sanson aurait eu des difficultés à supporter la situation s’il avait perdu sa voix. C’est souvent la plus grande crainte pour un artiste qui ne peut plus vivre de son art. Elle avait alors très peur pour sa voix, mais au vu de ses projets d’album et cette collaboration, tout semble rentrer dans l’ordre désormais. Elle évoquait la situation qui n’était pas très réjouissante. En effet, Véronique Sanson avait un cancer qui avait attaqué ce qui se trouvait autour des cordes vocales. Ces dernières n’étaient toutefois pas touchées, cela permettait d’envisager le meilleur pour la suite.