Véronique Genest (Julie Lescaut) humiliée par TF1 : ‘Ils m’ont fait perdre 9 mois de ma vie’

C’est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais fut un temps où Véronique Genest était l’une des stars de TF1, elle qui brillait dans la série policière à succès Julie Lescaut. Depuis, la comédienne s’est faite très discrète, à la télévision en tout cas. En se lançant en politique, elle a essuyé un bon nombre de critiques, de quoi la pousser à retrouver ses premiers amours. Mais alors qu’elle avait refusé d’apparaître dans la quotidienne Demain nous appartient, elle a finalement accepté la proposition de la première chaîne d’Europe. Et les ennuis ont commencé dès son approbation, comme elle l’a expliqué au micro d’Europe 1.

Le producteur aurait insisté très lourdement pour avoir Véronique Genest

La comédienne est revenue sur sa carrière et a donc parlé de ses projets, même ceux qui ont été avortés, à l’image de sa présence dans Demain nous appartient. L’actrice de 64 ans explique qu’on lui a en effet proposé de tenir un rôle dans la série, diffusée du lundi au vendredi sur TF1. Après avoir d’abord refusé cette proposition, elle a finalement accepté en découvrant les avantages qu’on lui promettait :

« On m’a proposé de revenir dans Demain nous appartient, j’avais dit non parce que je ne voulais pas, moi, faire une quotidienne et puis j‘ai vu le producteur. Et le producteur, il a insisté très lourdement, j’ai lu, il m’a donné des assurances comme quoi je pourrais avoir les scénarios, qu’il y avait deux mois de visibilité. (…) J’ai accepté, j’ai négocié mon contrat puis il a été viré ! »

Mais la tournure des évènements n’a pas été celle qu’espérait la comédienne par la suite, puisque le producteur qui a tant insisté pour l’avoir a finalement été viré.

Véronique Genest apprend sur internet qu’elle n’est plus choisie pour le rôle

L’actrice explique que, malgré le départ du producteur qui l’a engagé, TF1 a continué d’entretenir l’idée qu’elle viendrait prochainement jouer un rôle dans la série à succès. « On a continué à m’entretenir dans l’illusion de ce rôle, qui avait reculé dans le temps, alors j’en ai profité pour aller me faire opérer d’une hernie de la ligne blanche et, là, j’ai appris par internet que ce n’était pas moi qui le faisais« .

En colère, Véronique Genest est d’autant plus choquée et étonnée qu’elle recevait des appels de journalistes au sujet de son futur rôle dans le show télévisé et que des annonces circulaient encore pour proposer à des personnes de faire figuration dans la série à ses côtés.

"Ils m'ont fait perdre 9 mois de ma vie. Je le réitère (…) Il faut arrêter de culpabiliser les autres de dire les choses" Dans Culture Média, @veroniquegenest revient sur son arrivée avortée dans le casting de la série "Demain nous appartient" et tacle TF1. #Europe1 pic.twitter.com/xpeZ19BJHJ — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) September 16, 2020

Véronique Genest très en colère contre TF1

Dans les faits, l’actrice n’en veut pas à TF1 ne pas l’avoir prise pour le rôle. Mais elle critique les méthodes de la première chaîne. « Je suis désolée, mais je le réitère, ils m’ont fait perdre neuf mois de ma vie, parce que j’ai abandonné une pièce de théâtre et que dans notre métier, si on ne prévoit pas un an à l’avance, on se retrouve le bec dans l’eau et on n’a plus qu’à crever la bouche ouverte. Il y a un moment où il faut que les choses soient dites« . Elle conclut en disant qu’elle ne regrette pas de ne pas apparaître dans la série car le rôle pour lequel elle avait signé avait évolué, et qu’elle n’aurait finalement pas aimé l’interpréter. Mais elle semble ne pas comprendre pourquoi TF1 ne lui a pas annoncé la nouvelle directement (et en personne).

La série devra donc se passer d’une des stars françaises du petit écran. Car si Véronique Genest n’a plu tenu un rôle aussi marquant que celui de Julie Lescaut, elle n’en reste pas moins encore extrêmement populaire. C’est surement grâce à sa notoriété qu’elle a intéressé le producteur de l’époque, soucieux de ramener à son casting des acteurs qui peuvent faire venir un nouveau public.

On ne saura donc jamais comment Véronique Genest aurait pu se débrouiller dans la série et les nostalgiques de Julie Lescaut peuvent encore attendre : Si Demain nous appartient, ce n’est certainement pas demain que nous verrons Véronique Genest dans une nouvelle production TF1.