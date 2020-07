Vanessa Paradis nous dévoile sa chambre dégueulasse ! La photo qui a choqué les internautes !

Si une chose est sure ces derniers temps, c’est que le confinement touche tout le monde et les stars sont loin d’être exemptées ! Vanessa Paradis s’est d’ailleurs confiée sur la façon dont elle vivait son confinement dans l’émission Quotidien. On vous en dit plus.

De nombreuses personnes n’ont pas la chance d’être confinées avec leurs proches.

Avec sa vie professionnelle et tous ses déplacements, ça aurait également pu être le cas de Vanessa Paradis.

Heureusement pour elle, la star est confinée avec ses enfants, Lily-Rose et Jack Depp, et son compagnon, le réalisateur Samuel Benchetrit.

Elle a réussi à réunir sa famille avant la fermeture des frontières alors qu’ils voyageaient tous entre les Etats-Unis et la France !

L’interview de Vanessa Paradis dans l’émission Quotidien

Ce mercredi 22 avril, la chanteuse et actrice de 47 ans est intervenue dans l’émission Quotidien, qui a d’ailleurs dépassé les audiences de TPMP,

Lors de son interview avec l’animateur Yann Barthes, Vanessa Paradis a insisté le fait qu’elle se sentait très chanceuse de sa situation et de pouvoir partager ces moments avec ses proches : « J’ai beaucoup de chance, on n’est pas 10 entassés dans un 12m carrés.

S’il y a un truc de joli dans ce confinement, c’est d’avoir la chance d’être confiné avec ceux qu’on aime ». « Moi j’ai la chance d’avoir mes enfants avec moi, qui ont quitté le nid et qui, là, sont coincés avec moi » a-t-elle déclaré en parlant évidemment des deux enfants qu’elle a eu avec le célèbre acteur Johnny Depp.

La petite famille recomposée a pu fêter en petit comité l’anniversaire de Jack Depp qui célébrait ses 18 ans le 9 avril dernier. « C’était vachement bien. On ne pouvait pas faire une grosse fête alors on a fabriqué des cadeaux, on a écrit une petite chanson et c’était génial » a-t-elle dit à ce sujet.

Vanessa Paradis a expliqué que, comme tout le monde, elle trouvait de quoi s’occuper entre la musique, les jeux et les activités du quotidien. Elle a notamment écrit une chanson destinée à rendre hommage au personnel soignant qui s’efforce chaque jour de combattre l’épidémie de coronavirus.

On lui souhaite de profiter de ses proches pendant ce confinement, l’après-confinement ne semblant pas si réjouissant que prévu !

Vanessa Paradis, une mère aimante pour Lily-Rose et Jack Depp

Vanessa Paradis a toujours été très secrète et n’est pas à l’aise avec le fait d’exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux. Elle s’est pourtant livrée d’une façon inédite lors du talk quotidien de Yann Barthes sur sa vie avec ses enfants.

Elle s’est efforcée de protéger sa relation avec Johnny Depp et la vie privée de leurs deux enfants, Lily-Rose et Jack Depp.

C’est pour cette raison que les photos de leur couple et de leurs enfants lorsqu’ils étaient petits sont très rares.

Cependant, Lily-Rose Depp, la fille qu’elle a eu avec le célèbre acteur Johnny Depp, est de plus en plus médiatisée et mise en avant sur les réseaux sociaux. Elle est d’ailleurs devenue l’égérie de Chanel.

Serait-ce pour cette raison que Vanessa Paradis est moins secrète sur sa vie privée ?