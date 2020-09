Vanessa Paradis à C à vous : moment de solitude alors qu’elle oublie son masque

Plusieurs émissions ont pu retrouver leur plateau de tournage ce lundi 31 août afin d’enregistrer des directs comme C à vous ou TPMP, voire des futurs programmes pour les prochaines semaines. Vanessa Paradis était donc une invitée de marque pour cette émission que vous retrouvez tous les jours en fin de journée. Toutefois, il y a eu un petit moment de solitude lorsque la chanteuse a constaté qu’elle n’avait pas son masque.

Vanessa Paradis, vous n’avez pas votre masque !

Il y a deux possibilités pour les émissions de télévision. Elles peuvent supprimer les masques notamment pour le présentateur et les chroniqueurs comme c’est le cas à TPMP par exemple. Par contre, il faut une vitre en Plexiglas pour respecter la distanciation et éviter d’être contaminé par des projectiles. Cela demande souvent des aménagements pour les chaînes, mais C8 avait déjà décidé d’instaurer ce procédé à la fin du confinement avec l’émission A prendre ou à laisser.

#Deauville2020 "Deauville : terre d'accueil des festivals"

Vanessa Paradis, Présidente du Jury 2020 & Bruno Barde, directeur du festival étaient les invités de @cavousf5 hier soir. Retrouvez l'intégralité de l'interview ⇓https://t.co/Cv7rABsCiq — Festival Deauville (@DeauvilleUS) September 1, 2020

La seconde option est beaucoup plus simple, car le plateau de tournage n’évolue pas, mais il faut que le masque soit porté .

. Les protocoles sanitaires sont contraignants pour les entreprises, les écoles, mais également les chaînes télévisées surtout lorsque la distanciation n’est pas possible.

Anne-Elisabeth Lemoine propose donc à tout le monde de se retrouver autour de la table, mais il faut que les masques soient portés.

En effet, comme c’est le cas dans un restaurant, lorsque vous vous déplacez, vous devez être protégé.

Toutefois, elle signifie que Vanessa Paradis ne respecte pas la règle et elle a décidé de lui faire part. La chanteuse comprend alors qu’elle a fauté et c’est un petit moment de solitude qui est au rendez-vous sachant que l’émission n’est pas enregistrée, mais en direct. Aujourd’hui, lorsque vous vous rendez dans un magasin ou un espace clos, vous devez porter le masque. Certaines villes ont même décidé de le rendre obligatoire dans toutes les rues pour éviter cette propagation du virus. N’oublions pas que le coronavirus est une maladie mortelle qu’il ne faut pas négliger surtout pour les personnes les plus fragiles.

ma première télé et pas des moindres 💕 (et vanessa paradis en bonus) https://t.co/Z2mMhEmsEb — colyne (@ccolynec) August 31, 2020

Vanessa Paradis est aidée par un chroniqueur

Lorsque Vanessa Paradis se rend compte qu’elle ne porte pas un masque, cela doit être un peu la panique dans sa tête. Toutefois, Martin Hirsch a pu lui venir en aide au cours de cette situation, car la présentatrice précise qu’il en a plein les poches. Heureusement, la situation se termine très bien, mais cela montre également que le respect des règles est parfois complexe surtout lorsque vous n’êtes pas habitué. C’est donc un défi constant de ne pas oublier de porter un masque, de désinfecter les mains à chaque fois que vous le manipulez…

Vanessa Paradis : ce projet avec son mari Samuel Benchetrit qui lui fait "très peur" https://t.co/3hyVW5KAld — Closer (@closerfr) August 31, 2020

Vanessa Paradis a tout de même pu rejoindre la table afin de savourer le dîner grâce au chroniqueur qui a pu lui tendre le masque. Il faut aussi que les émissions de télévision respectent les règles et donnent le bon exemple aux Français. Certains sont récalcitrants à l’idée de porter une telle protection. Il faut alors les convaincre de se protéger puisque cela est très utile, voire indispensable. Toutes les 24 heures, les autorités compétentes partagent les chiffres des contaminations en France et ce sont plusieurs milliers de cas qui sont identifiés tous les jours. N’oublions pas de porter un masque constamment même lorsqu’il n’est pas obligatoire, utilisez du gel hydroalcoolique pour vos mains et respectez les distanciations sociales.