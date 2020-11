Valérie Damidot : sa métamorphose est spectaculaire, elle a perdu de nombreux kilos

Il est toujours très agréable de perdre du poids puisque vous vous sentez nettement mieux dans votre peau. Valérie Damidot a donc posté sur son compte Instagram une nouvelle photo et vous pouvez découvrir qu’elle a perdu 8 kilos. L’ancienne adepte de décoration sur M6 révèle qu’elle est vraiment très contente et elle remercie aussi sa fille au passage puisqu’elle a été sa coach de vie. Apparemment, le vélo lui aurait permis de se délester de ces kilos et elle a ainsi pu remettre des « trucs courts ».

Valérie Damidot saluée par tous les fans

Valérie Damidot est très active sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram et Twitter. Elle n’hésite pas à partager des clichés de son quotidien, mais également ses coups de gueule qui sont toujours très appréciés. Vous avez pu apprendre à la connaître grâce à D&CO, l’émission de décoration dévoilée sur M6 a rencontré un vif succès pendant de nombreuses années. Elle était donc la professionnelle qui permettait à tous les Français de renouer avec un intérieur assez sympathique.

Valérie Damidot a eu l’occasion de participer à de nombreuses émissions par la suite et elle était même au casting de Mask Singer .

. Sa voix a rapidement été reconnue notamment par les quatre célébrités qui enquêtent sur les personnalités.

Elle a toutefois quitté l’aventure il y a quelques jours et les fans ont également été surpris par son timbre de voix.

Cette participation n’est toutefois pas surprenante surtout si vous aviez l’habitude de la suivre au cours de cette émission de décoration. Elle poussait souvent la chansonnette pour le plus grand plaisir des fans qui aimeraient qu’elle revienne dans un tel programme.

Valérie Damidot distribue de la bonne humeur

Que ce soit sur les réseaux ou à travers les émissions de télévision, vous avez pu constater que l’animatrice avait toujours le sourire et une bonne humeur à partager. Il faut également noter que Valérie Damidot est claustrophobe comme le rappelle Télé Loisirs. Le fait d’être dans le costume a donc pu être assez complexe, mais ses prestations ont été à la hauteur de toutes les attentes. Elle est donc restée plusieurs semaines dans ce programme et le jury avait clairement reconnu sa voix.



Même si Valérie Damidot distribue la joie et la bonne humeur dès qu’elle apparaît à la télévision, elle n’a pas toujours eu un quotidien très sympathique. Face à Jarry, elle a pu notamment se confier sur son passé de femme battue. Si vous souhaitez la suivre, sachez qu’elle a une chaîne YouTube où elle partage quelques contenus sympathiques pour les adeptes du bricolage. Elle apparaît d’ailleurs aux côtés d’un ancien de D&Co qui était un adepte des transformations. Son émission a pu être reprise par d’autres, mais Valérie Damidot faisait l’unanimité même si ses choix en termes de couleurs étaient parfois mis de côté.