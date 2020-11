Valérie Damidot plus heureuse que jamais s’affiche en minishort pour dévoiler au monde sa belle perte de poids !

La présentatrice de TF1 Valérie Damidot est aujourd’hui âgée de 55 ans. Avec une longue vie bien remplie derrière elle, la femme encore dans la fleur de l’âge, décide de relever un nouveau défi pour mieux profiter des belles années qui lui restent. C’est ainsi qu’après son passage dans Mask Singer 2020, elle décide d’adopter un tout nouveau mode de vie. Ses efforts ont enfin payé, et vous pourrez le constater en consultant les nouvelles photos postées sur son compte Instagram…

Valérie Damidot est très heureuse de pouvoir remettre des shorts !

Pour ceux qui l’ignoraient encore, après son passage dans l’émission Mask Singer, Valérie Damidot la présentatrice de TF1 a décidé de perdre quelques kilos. Elle a voulu adopter un nouveau mode de vie, qui consistait à suivre un programme de rééquilibrage alimentaire.



Pour ce faire, elle s’est tournée vers une grande enseigne en France spécialisée dans ce domaine. Il s’agit de WW, autrefois connu sous le nom de Weight Watchers. L’entreprise était donc chargée de lui concocter tous ses plats, pour lui permettre de réduire au maximum l’apport de matières grasses. Pour ne pas faire les choses à moitié, Valérie s’est également mise au vélo. Aidée par sa fille Roxanne, elle a pu s’entraîner régulièrement pour en arriver au résultat que vous pouvez voir aujourd’hui.

La présentatrice déclare que le fait de pouvoir remettre des vêtements courts ou des shorts, ça signifie beaucoup pour elle. Pour une personne lambda c’est peut-être un détail, mais pour elle, cela signifie qu’elle a perdu 8 kg, et elle en est très heureuse. Elle a d’ailleurs réalisé un montage photo pour montrer sa nouvelle silhouette à ses abonnés sur Instagram.

Vous pourrez la voir vêtue d’un pull, avec un minishort et des collants noirs. Elle y est tout simplement radieuse, et respire la joie de vivre. Elle n’a pas manqué de remercier en légende tous ceux qui l’ont aidé à en arriver là. Il s’agit notamment de sa fille qu’elle a mentionnée comme étant sa coach de vie, de l’entreprise WW France et du vélo.

Après son post, Valérie Damidot a reçu de nombreux commentaires très encourageants de la part de ses abonnés. Certains ont simplement tenu à la féliciter pour cette perte de poids impressionnante. D’autres ont raconté leur propre expérience, pour lui témoigner davantage leur soutien. Ce sont tant de paroles réconfortantes que la présentatrice pourra découvrir et qui l’aideront sans doute à persévérer sur cette voie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par val damidot (@valoulagitane) le 31 Oct. 2020 à 2 :58 PDT

Pourquoi Valérie Damidot avait-elle pris du poids ?

Valérie Damidot explique lors d’une interview qu’elle a un rapport au corps assez compliqué. Il semblerait en effet que dans sa jeunesse, elle n’ait jamais eu de problème de poids. Elle explique donc qu’elle était mince, et que son poids n’a augmenté qu’après ses problèmes de thyroïde.

D’après ses propos, pendant cette période, elle gonflait et dégonflait sans pouvoir contrôler ce qui se passait dans son corps. C’était difficile à vivre pour elle, mais au fur et à mesure, elle a appris à accepter son corps et à s’assumer. Aujourd’hui elle est plus heureuse que jamais d’avoir pu découvrir le programme de rééquilibrage alimentaire WW France, qui l’a aidé à reprendre davantage confiance en elle. Ses efforts ont payé et elle en est très fière.