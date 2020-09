Valérie Bénaïm : elle reçoit énormément de menaces, un homme est finalement placé en garde à vue !

La semaine dernière, le rappeur Freeze Corleone a défrayé la chronique à cause de ses propos antisémites dans ses chansons. Sur le plateau de TPMP, Valérie Bénaïm avait alors réagi, au bord des larmes, indiquant au sujet du rappeur « tu n’es qu’une merde ».

Bien qu’ayant grandement nuancé son propos et étant une des seules autour de la table de Touche Pas à Mon Poste à ne pas vouloir que ces propos soient censurés mais bien punis a posteriori par la justice, elle a reçu par la suite un déferlement de haine.

Un homme est placé en garde à vue suite aux menaces

Selon toutes vraisemblances, un homme aurait été placé en garde à vue mardi soir au commissariat de Boulogne-Billancourt. Après de violentes menaces sur les réseaux, il se serait déplacé jusqu’aux locaux de C8 dans le but d’agresser physiquement la chroniqueuse. La chaine aurait alors pris la décision de contacter directement la police.

Cyril Hanouna promet de livrer toute la vérité ce soir dans TPMP, comme le compte Twitter de la chaine le mentionne ci-dessous.

Notre chroniqueuse @BenaimValerie a reçu des menaces inquiétantes. Un homme a été placé en garde à vue mardi, à Boulogne-Billancourt. Que s'est-il réellement passé ? On vous dit tout ce soir dans #TPMP à partir de 19H10 sur @C8TV pic.twitter.com/14obG7XJs3 — TPMP (@TPMP) September 24, 2020

Qui est Valérie Bénaïm ?

Journaliste reconnue, elle a d’abord commencé au sein du groupe TF1 en tant qu’animatrice. Elle est ensuite passée par plusieurs chaines, dont France Télévisions, avant de rejoindre C8. Elle intègrera l’équipe de chroniqueurs de TPMP dès 2012, il y a 8 ans déjà et fait depuis partie des personnages incontournables et indispensables de l’émission. Elle remplacera de temps en temps Cyril Hanouna à la présentation et animera également ses propres émissions comme « C’est que de la télé ! » ou « Enquêtes Paranormales ».

Dans sa vie personnelle, elle est une maman accomplie et partage sa vie avec le célèbre « Patoche », un inconnu du grand public qui fait pourtant beaucoup parler de lui dans Touche Pas à Mon Poste. Elle est également connue pour ses nombreux engagements associatifs, notamment en faveur des enfants hospitalisés et/ou en situation de handicap. Elle est par exemple la marraine de l’association « Juste Humain ».