Valérie Bénaïm (Ce soir chez Baba) : la chroniqueuse dégomme Yannick Noah

Connue pour sa gouaille et son franc-parler, Valérie Bénaïm, qui officie comme chroniqueuse de Cyril Hanouna depuis plusieurs années, n’a définitivement pas sa langue dans sa poche.

Lundi 20 avril, dans l’émission quotidienne « Ce soir chez Baba », l’ex-présentatrice de TF1 n’y est pas allée par le dos de la cuillère en ce qui concerne Yannick Noah et sa parodie de perfusion d’alcool. Si la vidéo avait déjà créé une polémique sur les réseaux sociaux, au point que le chanteur la retire de son compte Instagram, c’était sans compter sur Valérie Bénaïm, bien déterminée à en rajouter une couche.

Valérie Bénaïm ne digère toujours pas la vidéo de Yannick Noah

Même si l’on se doute que ça ne partait pas d’une mauvaise intention, et que la vidéo de Yannick Noah se faisant une perfusion de Ricard était destinée à faire rire ses abonnés, il n’en reste pas moins que le geste était particulièrement maladroit. Après une véritable polémique sur les réseaux sociaux, l’ex-sportif avait supprimé sa vidéo face au tollé général, de nombreux internautes lui reprochant de manquer de respect aux nombreux Français malades du coronavirus. Lundi soir 20 avril, dans « Ce soir chez Baba », Cyril Hanouna et son équipe sont revenus sur cette controverse, n’hésitant pas à critiquer également l’initiative du chanteur. Parmi les chroniqueurs les plus remontés, Valérie Bénaïm est certainement celle qui a été le plus sévère.

« Moi, je suis choquée, a-t-elle confié. Il s’est complètement planté à l’heure où des gens enterrent des membres de leur famille, où des gens ne peuvent pas assister aux enterrements, où il y en a qui sont en train de se battre. Des gens vivent des moments vraiment tragiques. Il faut penser à ces gens-là qui aujourd’hui sont dans une vraie souffrance. Ils ne peuvent même pas accompagner jusqu’au bout ceux qu’ils aiment. Franchement, ce n’est pas drôle, c’est foiré ! C’est complètement à côté de la plaque ! »

Alors que Cyril Hanouna a tenté de tempérer ses propos, le reste de l’équipe s’est rallié à la jeune femme, dont notamment Sophie Coste, qui a déploré « une maladresse et un mauvais timing » de la part de Yannick Noah.

Cette vidéo du #confinement de Yannick Noah n’est plus disponible sur son Insta… On va donc l’archiver ?#ConfinementJour33 pic.twitter.com/HGDegK2YtA — Fallait Pas Supprimer ? (@FallaitPasSuppr) April 18, 2020

Valérie Bénaïm, malade du COVID-19 ?

Bien que Valérie Bénaïm n’ait pas été touchée personnellement par le coronavirus, les fans de « Ce soir chez Baba » ont bien cru qu’elle avait été contaminée il y a quelques semaines. En effet, après plusieurs cas suspects au sein même de l’équipe de l’émission, la jolie chroniqueuse a été absente le temps de quelques jours, ce qui n’a pas manqué d’alerter le public.

Lors de l’émission du 24 mars, Cyril Hanouna avait bien confirmé que celle-ci avait un problème.

Toutefois, il a très vite rassuré les admirateurs de la « professionnelle des boulettes » comme la surnomme souvent l’animateur, qui souffrait uniquement d’une importante rage de dents.

Aujourd’hui, toute l’équipe de TPMP se réunit quotidiennement dans « Ce soir chez Baba » en visioconférence chez Cyril Hanouna, et ce n’est pas prêt de changer si l’on en croit ce dernier, en tout cas pas tant qu’il y aura un risque pour ses collaborateurs.