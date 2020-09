Val-de-Marne : après son mariage, il bat sa femme et jette son enfant de 6 ans du 5e étage

Que s’est-il passé dans le Val-de-Marne ? Ce drame s’est déroulé le 11 septembre dernier et le couple venait de se marier à Choisy-le-Roi. Une violente dispute aurait éclaté après la cérémonie et l’impensable s’est alors produit. Cet homme âgé de 37 ans aurait battu sa femme aux alentours de 2h30 comme Closer peut le rapporter. Au vu des informations glanées sur Internet, le couple semblait très discret et il n’était pas forcément coutumier de ces situations avec des disputes houleuses. Une riveraine a même été interrogée par le journal Le Parisien pour en savoir un peu plus.

Un témoignage glaçant dans le Val-de-Marne

La femme aurait donc été violentée selon les propos relayés par le journal. Après quelques coups, il aurait mis son pied au niveau du cou. La jeune épouse aurait même appelé à l’aide en tentant d’échapper aux mains de son mari. La situation a ensuite pris une autre tournure puisque le père de famille s’en est pris à son petit garçon de 6 ans qui était en train de dormir.

Sans que des explications ne soient partagées, le père de famille aurait à ce moment violenté l’enfant avec plusieurs coups .

. Les voisins ont été alertés forcément par les cris, ils ont pu joindre les services de police pour qu’ils interviennent au plus vite.

Toutefois, le père selon les témoignages est apparu au niveau du balcon et c’est à ce moment qu’il a jeté son fils de 6 ans du 5e étage.

Des voisins ont donné des détails glaçants en précisant que le père de famille ne se calmait pas et il aurait même pris de l’élan avant de jeter l’enfant « comme un sac de poubelle ». Une source policière relayée par le journal dévoile que l’enfant a été sérieusement blessé au niveau de la tête puisqu’il a frappé dans sa chute les rambardes des terrasses qui se trouvaient au 1er étage.

Le père continuait de violenter son fils depuis le 5e étage

Les témoins révèlent que le père de famille qui se trouvait toujours sur le balcon au 5e étage continuait de violenter son fils. En effet, il prenait tout ce qui pouvait lui passer sous les mains pour le jeter sur l’enfant qui se trouvait quelques étages plus bas. Il a donc reçu un barbecue, et même une bonbonne de gaz ainsi qu’une chaise. Au vu des derniers éléments, l’enfant se trouve dans un état critique et il est hospitalisé, au vu de la chute, son pronostic vital est engagé.

Les forces de l’ordre ont interpellé le père de famille qui a été placé en garde à vue. À cause de son état de santé, il a été relâché et placé dans un hôpital psychiatrique. Les témoins ne sont pas près d’oublier cette affaire, ils ont tout de même vu l’enfant tomber, et surtout les flaques de sang qui entouraient son petit corps. Il se trouve actuellement à l’hôpital Necker pour les enfants. Aucune information ne semble avoir été partagée concernant les raisons de cette violente dispute quelques heures seulement après le mariage. Les riverains ont précisé que, généralement, tout était calme dans les environs. Ils sont alors sous le choc de cette affaire, mais quelles seront les conséquences si l’homme est dans un hôpital psychiatrique ? Sera-t-il jugé ?