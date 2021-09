Vaimalama Chaves en colère : L’ancienne Miss est victime d’une attaque dans la ville de Paris !

Ce samedi 25 septembre, Vaimalama Chaves exprime sa colère sur Instagram. Elle raconte à ses abonnés, sa mésaventure des plus déplaisantes à Paris. Elle aurait été victime d’une agression, orchestrée par une bande de moins de 18 ans. Ses agresseurs lui ont jeté des cailloux, et ont également tenté de lui voler son téléphone.

Vaimalama Chaves se fait agresser à Paris !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vaimalama (@vaimalamachavesoff)

Le vendredi 24 septembre 2021, Vaimalama Chaves faisait sa première apparition dans Danse avec les stars. Malheureusement pour elle, dans la journée du samedi, elle vit une situation des plus désagréables. Elle se fait agresser alors qu’elle se promène seule dans les rues de Paris. La Miss France 2019 en parle aussitôt sur son compte Instagram. Elle fait une storie dans laquelle elle explique qu’elle est en colère. Elle est en colère parce qu’elle s’est fait agresser.

Elle explique qu’en pleine rue, des jeunes de moins de 18 ans ont essayé de la voler. Ils ont tenté de lui prendre son téléphone, et lui ont aussi jeté des cailloux. Elle a pu filmer une partie de l’agression, dans le but d’aider les forces de l’ordre à retrouver ces brigands. Elle diffuse finalement les images sur son compte, et déplore l’inaction de la police. C’était environ une heure après son appel. Les agents de police semblent minimiser la situation, mais la jeune femme s’insurge.

« Ça va, elle n’a reçu que des cailloux. (…) Non monsieur. Je n’ai pas reçu que des cailloux. Ils ont essayé de me voler mon téléphone. Ils se sont amusés à m’en jeter davantage lorsque je partais. Ils m’ont entouré lorsque j’essayais d’appeler le 17. Je dis non ! ». Vaimalama Chaves est très remontée, mais pas seulement à cause des agresseurs. Elle est également déçue de voir que la police ne fera sans doute pas grand-chose pour réparer ce tort qui lui a été causé.

Vaimalama Chaves veut réduire les cas d’agression à Paris

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danse avec les Stars (@dals_tf1)

C’est un défi ambitieux, mais rien ne fait peur à l’ex miss France. En effet, Vaimalama Chaves est connue pour être très présente dans la lutte pour la défense des droits des femmes. C’est d’ailleurs l’une de ses grandes qualités, en plus de son ouverture d’esprit. Elle a elle-même été la cible de nombreuses attaques concernant son poids, pendant son règne de Miss France. Pourtant, à aucun moment elle ne s’est laissé faire. En plus, son franc parler légendaire lui a permis de se défendre envers et contre tous.

Elle fait donc une vidéo très intime, suite à son agression à Paris. Elle explique à quel point il est désagréable de se sentir impuissant ou en danger. Elle souhaite éviter cette situation à d’autres personnes innocentes. Elle constate avec tristesse qu’à Paris, les valeurs telles que la douceur ou la gentillesse sont rares. Selon elle, il n’y a ni respect, ni tolérance dans cette ville.

C’est pour cette raison qu’elle invite les uns et les autres à faire preuve de bienveillance. Elle garde en elle toutes les belles choses apprises en Polynésie, et espère que les parisiens feront preuve d’un peu plus d’humanité. Les rues seraient ainsi plus sûres pour tous ! Il faut espérer que son cri de cœur n’est pas tombé dans des oreilles de sourd.