Vacances royales à Balmoral, cette nouvelle qui va gâcher les vacances de la reine d’Angleterre !

La reine Elisabeth avait été confinée pendant quatre mois avec son époux, le prince Philippe. Les deux nonagénaires ont récemment mis fin à leur confinement à Windsor.

Ainsi ils ont pu sortir de la bulle qui avait été créée autour d’eux pour assurer la sécurité sanitaire de Sa Majesté et du prince consort.

Mardi 4 août, le couple s’est envolé en direction de Balmoral. La souveraine, qui adore les Highlands, va enfin pouvoir se reposer.

A elle, les promenades à cheval, la pêche au saumon et les barbecues. Il se murmure même que c’est son époux qui ferait les grillades tandis qu’elle ferait la vaisselle. Bref, une vie simple, au grand air. Et la souveraine aime ça. Tout comme elle aime recevoir ses proches.

Des craintes concernant la situation sanitaire

Il semblerait qu’un rebond de l’épidémie soit en cours dans le pays de Sa Gracieuse Majesté. Ainsi la ville de Leicester a été contrainte de se reconfiner le 29 juin. Les magasins non essentiels ont du fermer. D’autre part, le port du masque a été rendu obligatoire dans tous les commerces anglais le 24 juillet pour tenter d’empêcher une nouvelle flambée du virus. D’autres pays ont partiellement ou encore localement repris des mesures plus strictes. Le relâchement constaté durant les vacances semble encourager le virus.

Il convient de se rappeler que la souveraine et sont époux sont des personnes à risque. Tout d’abord la reine est un chef d’état et est protégée à ce titre, tout comme son conjoint. Ensuite, tant la reine que le duc d’Édimbourg sont nonagénaires. Or le virus s’attaque par priorité aux seniors. Dès lors, le couple royal doit se protéger encore davantage contre la maladie.

De nouvelles contraintes liées à la sécurité sanitaire

Mais la situation sanitaire est en train de modifier les plans de la souveraine. Ses invités vont devoir prendre des précautions. La sécurité sanitaire de la reine prime. Aucun risque ne doit être pris avec sa santé. Ainsi la reine va devoir imposer certaines restrictions à ses visiteurs. Dès lors, Sa Majesté ne recevra pas ses invités dans les locaux qu’elle occupe. Ceux-ci devront rester à l’extérieur et ne pourront séjourner dans les mêmes bâtiments. Bien entendu cela n’empêchera pas les visiteurs de venir à Balmoral, mais seuls les extérieurs leur seront accessibles. Les augustes invités devront trouver à se loger ailleurs.

Les hébergements se feront dans des bâtiments séparés

La reine et son époux séjournent dans le bâtiment principal de Balmoral. Comme à l’accoutumée, Charles et Camilla ou encore le prince William et sa petite famille viendront passer quelques jours de vacances à l’invitation de la souveraine. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles devraient en principe retourner à Birkhall, leur résidence favorite. C’est un très joli manoir qui se situe dans l’enceinte du domaine de Balmoral. L’endroit est cher au coeur du couple, puisqu’il appartenait à la Queen Mum, la grand-mère adorée de Charles. Charles et Camilla avaient d’ailleurs passé leur lune de miel dans cet endroit bucolique, réputé pour son calme et sa tranquillité. On ignore pour le moment dans quel bâtiment le prince William sera hébergé lorsqu’il viendra voir ses grand-parents avec femme et enfants.

Les activités extérieures sont maintenues

Ces nouvelles mesures n’auront aucune incidence sur les activités extérieures. Pêche, chasse et autres parties de promenade à cheval sont bien entendu maintenues. Il ne s’agit que de restaurer une bulle autour de la souveraine et de son époux pour éviter tout risque pour la santé de la reine. C’est la raison majeure pour laquelle le bâtiment qui héberge Sa Majesté et le prince consort sont isolés et font l’objet de mesures sanitaires particulières.