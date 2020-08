Vacances d’été: le Royaume-Uni impose la quarantaine aux voyageurs de France !

Le Covid-19 est toujours présent malgré les fortes chaleurs et il continue de faire rage dans de nombreux pays. En France, le virus se propage à nouveau que ce soit à Paris ou à Marseille.

Les vacanciers semblent bien moins vigilants et ne respectent pas toujours la distanciation sociale sur les plages. Puis, les jeunes gens sont les plus réticents à porter un masque dans les lieux clos mais aussi dans les rues.

Cette année, beaucoup de Français ont choisi de passer leurs vacances en France à cause de la pandémie. Par ailleurs, le Royaume-Uni a pris une décision radicale qui ne va pas faire plaisir aux touristes.

Une quarantaine imposée aux Français

Le Royaume-Uni se referme à nouveau sur lui-même et souhaite fermer peu à peu ses frontières aux Français. En effet, à partir du 15 août, les voyageurs de France et à destination de la Grande-Bretagne seront soumis à une quarantaine de 15 jours.

Le gouvernement britannique a pris cette décision face à la recrudescence de l’épidémie. La France n’est pas le seul pays à se retrouver dans cette situation. En effet, le Royaume-Uni va aussi proposer une quarantaine à d’autres états.

« Les statistiques montrent que nous devons retirer la France, les Pays-Bas, Monaco, Malte […] de notre liste de corridors de déplacements pour conserver des taux d’infection à la baisse » a dit le ministre des Transports Grant Shapps sur Twitter.

Le gouvernement va se montrer très strict et assure qu’ « après 04H00 GMT samedi », les touristes seront isolés pendant plusieurs jours.

La France réagit vivement

Paris ne valide pas la décision du Royaume-Uni et le secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes a vivement réagi sur Twitter. Selon Clément Beaune, la France ne restera pas sans rien faire et a annoncé une « mesure de réciprocité« .

« Une décision britannique que nous regrettons et qui entraînera une mesure de réciprocité, en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible » a t-il écrit sur le réseau social.

Le Covid-19 provoque donc quelques conflits entre les états et il est certain que les Français risquent d’annuler leur voyage en Angleterre. Néanmoins, cette décision va aussi avoir des conséquences pour les britanniques actuellement en France.

500.000 britanniques en France

Les britanniques pourraient ne pas rentrer aisément chez eux à la fin de leurs vacances et pourraient même décider de les prolonger afin de ne pas subir la quarantaine. Actuellement, il y aurait plus de 500.000 anglais sur le territoire Français.

Cette mesure apparaît au moment où les indicateurs de suivi du Covid-19 en France « continuent de se dégrader » a expliqué la DGS jeudi 13 août. Selon la direction générale de la Santé, le nombre de nouveaux cas « augmente régulièrement » ce qui inquiète fortement le Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne est le pays en Europe le plus touché par le virus et il compte plus de 41.000 décès. D’ailleurs, pendant le confinement, Boris Johnson a reçu de vives critiques sur sa gestion de la crise sanitaire.