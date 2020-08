Vacances d’été : confiez vos petites bêtes à un pro pendant les congés

S’il y a un métier qui est de plus en plus en vogue en ce moment, c’est sans le moindre doute le petsitter. Et pour cause, les Français arrivent en tête des amateurs d’animaux de compagnie. On compte en effet dans le pays, autant d’habitants que de chiens ou de chats, ce qui est fortement représentatif de l’amour des Français pour les petites bêtes.

Néanmoins, avec l’été qui arrive, il est indispensable de trouver des solutions pour faire garder ses animaux. Certains peuvent les emmener avec eux en vacances, mais ce n’est hélas pas toujours possible. Les chats par exemple, se prêtent un peu moins à ce type de voyage, car il s’agit d’animaux de territoire, qui se sentent facilement stressés lors d’un déplacement. Il est donc fortement conseillé de les garder à domicile, et c’est à cela que sert le ou la petsitter : une personne pourra donc venir prendre soin de votre boule de poils pendant que vous vous prélassez au soleil, pour un prix plutôt raisonnable en général.

Petsitter… ce nom vous parle mais vous ne savez pas vraiment en quoi consiste ce métier ? Pas soucis, @animoscope vous dit tout ! https://t.co/NeOejRiucw — Animoscope (@animoscope) July 16, 2020

Des plateformes qui ont le vent en poupe

Lorsque l’on part à l’étranger, que l’on prend l’avion, que l’on se déplace jusqu’au bout du monde, il est bien compliqué de faire suivre le chien, le chat, le lapin, et c’est encore davantage le cas avec les NAC ou nouveaux animaux de compagnie.

En revanche, les gardes d’animaux sont là pour vous faciliter le quotidien, et vous permettre de vous évader, tout en faisant en sorte que votre compagnon soit entre de bonnes mains. N’hésitez donc pas à en profiter, d’autant que les prix sont relativement peu importants en général.

La moyenne se trouve autour d’une douzaine d’euros par visite. Il faut savoir que les chats par exemple, ne nécessitent pas de visite quotidienne, il est tout à fait possible de les laisser en autonomie durant 48h. Il faudra bien évidemment faire en sorte qu’ils aient suffisamment à boire et à manger. Les litières seront nettoyées tous les deux jours. Et le tour est joué !

Concernant les chiens, la nécessité est un peu différente, puisqu’il sera nécessaire de sortir le toutou régulièrement si vous vivez en appartement. Ainsi, il peut s’agir d’un budget un petit peu plus important.

Comment les gens peuvent faire ça ! 😭 Moi je laisse Lexie 2 semaines chez la Petsitter je culpabilise ! https://t.co/Rg64NcL2zn — Išα (@Dylersa) July 20, 2020

Comment fonctionnent les plateformes ?

Il s’agit généralement de plateformes de mise en relation, avec des pet-sitters expérimentés, et situés tout près de chez vous. Ces sites web comme gardicanin.fr, holidog.com, ou animaute.fr, vous mettent à disposition un formulaire. Celui-ci a pour but de connaître les différents détails liés à votre animal, mais aussi à vos différentes volontés. Vous pouvez également renseigner vos préférences concernant votre futur.e pet-sitter. En quelques clics, on vous fournit une liste de personnes situées au plus proche de votre domicile, et disponibles sur les périodes où vous serez absent.

Pensez néanmoins à rencontrer la personne avant votre départ, de manière à vous sentir pleinement en confiance : on ne confie pas son petit compagnon à n’importe qui !

Une bonne manière d’éviter les abandons

L’avantage de cette solution réside en premier lieu dans le fait que c’est un bon moyen de stimuler les maîtres à éviter les abandons. En effet, l’été est une période où de nombreux animaux sont hélas laissés sur le bord de la route, au moment des départs en vacances. C’est une excellente solution pour pallier ce problème en France, où les associations de défense animale sont submergées tout au long des grandes vacances.