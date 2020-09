Úrsula Corberó : Tokyo de « La casa de Papel » poste une photo affriolante et enflamme Instagram !

Les amateurs de la série la Casa de Papel connaissent très bien qui a interprété le rôle de Tokyo, la charismatique, l’inflexible braqueuse de banque. On peut bien dire qu’elle ne se laisse pas marcher sur les plates-bandes. Úrsula Corberó avait déjà l’habitude de poster des photos d’elle sur son compte Instagram. Cependant, celle qu’elle a postée tout récemment a définitivement conquis le cœur de ses fans. L’actrice sait certainement comment devenir le centre d’attention de tous et elle le fait merveilleusement bien d’ailleurs. Apprenez-en plus en lisant la suite de cet article.

Une femme remarquable

La trentaine dépassée, Úrsula Corberó est très célèbre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram elle est suivie par pas moins de 21 millions d’abonnés. Malgré le casting impressionnant de la série, elle fait partie des actrices les plus appréciées. Elle joue très bien son rôle de rebelle et c’est justement ce côté hors-la-loi qui attire particulièrement ses fans.

Rebelle, Úrsula Corberó ne l’est pas seulement dans la fameuse série, mais aussi sur les réseaux sociaux. À 31 ans, la jeune actrice a un corps de rêve, une plastique digne d’une déesse romaine. Il faut reconnaître que cela fait aussi partie de ce que ses fans apprécient chez elle. C’est ce vendredi 11 septembre que l’actrice a décidé de laisser découvrir quelques parties de son anatomie.

En effet, sur la photo, Úrsula Corberó était dans une position assez singulière. Elle était allongée sur un lit blanc, le sourire aguicheur et le regard plein de malices. L’actrice était vêtue d’une nuisette aux motifs de léopard et tenait un sac blanc accroché à son épaule. Le fait qu’elle ait replié l’une de ses jambes laisse découvrir l’intérieur de la peau de ses cuisses. Il n’en a pas fallu plus pour que les fans de l’actrice l’inondent de compliments.

Certains la complimentaient sur son sourire et d’autres sur sa nuisette. Une bonne partie n’a pas hésité à faire des commentaires plutôt osés. En quelques heures seulement, la publication de la jeune femme a obtenu plus de 3 millions de likes et des dizaines de milliers de commentaires.

Une actrice très talentueuse

Si la nouvelle photo publiée par la jeune femme pourrait sérieusement rallonger la liste de ses prétendants, son rôle dans la série La Casa de Papel montre à quel point elle est une actrice talentueuse. On se souvient encore des débuts de la série trois années plus tôt. Cette dernière est très vite devenue l’une des plus suivies au monde. L’intrigue y était juste incroyable. Une bande de braqueurs dont les noms ont été remplacés par des pseudonymes de villes. Ils ont été menés de main de maître par un esprit brillant qu’ils appelaient tous Le professeur.

Cette casse n’avait pas pour but de répandre la haine ou la violence. Ils voyaient leur action comme une cause juste, une révolution. On peut bien dire que cela a été une incroyable réussite pour cette série européenne.

Après cette première saison, d’autres fils rouges sont sortis et ont conduit à trois autres saisons. La quatrième est sortie le 3 avril dernier. Cependant, les choses ne s’arrêteront certainement pas à ce niveau et les fans sont déjà impatients de découvrir la suite. Une cinquième saison est actuellement en préparation et sa sortie est prévue sur Netflix en 2021… On a hâte !!!