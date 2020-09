Une famille formidable en 1991 : un cliché a choqué tous les fans sur le compte de Jennifer Lauret

Si vous suivez Une famille formidable depuis la première saison, vous vous souviendrez sans doute de cette époque et surtout de la jeunesse des acteurs et des actrices. Depuis toutes ces années, les rebondissements ont été nombreux avec des divorces, des mariages, des naissances, mais également des larmes et des drames. Aujourd’hui, vous n’avez plus la possibilité de découvrir ce programme puisqu’il a été stoppé en 2018, mais il a toutefois perduré pendant tant d’années.

Un moment nostalgique offert par Jennifer Lauret

Certains se questionnent sur l’arrêt de la série, mais il faut savoir que le créateur Joël Santoni est décédé et la série a même été frappée de plein fouet par un second décès. Il concerne Philippe Khorsand, qui incarnait dans cette production Richard Matisse. Les fans sont tout de même nostalgiques et ils aimeraient sans doute découvrir à nouveau les épisodes de cette série qui a fait le bonheur du petit écran. À l’époque, les raisons de l’arrêt avaient été évoquées, car il était clairement difficile d’envisager une suite sans les piliers. Cela n’avait pas de sens et personne n’avait apparemment contredit certains acteurs.

De nombreux fans d’Une famille formidable ont eu l’occasion de grandir avec cette série qui a existé pendant plus de deux décennies .

. Si vous souhaitez vous remémorer les instants heureux, sachez que Jennifer Lauret a publié un cliché très mignon et rythmé par les souvenirs.

Vous pouvez donc la découvrir dans les bras de son père à l’écran.

La légende est aussi très nostalgique puisque nous apprenons que le cliché date des années 90.

Rapidement, les fans d’Une famille formidable ont partagé des commentaires à la fois élogieux et nostalgiques. En effet, si une génération regardait lors du lancement ce programme, d’autres, un peu plus jeunes, avaient pu la découvrir quelques années plus tard dans les années 2000. On peut également spécifier que cette série a inspiré d’autres productions que vous retrouvez aujourd’hui sur plusieurs chaînes même si les fans estiment qu’elle est inégalable. Des internautes seraient même euphoriques à l’idée d’un retour sur le petit écran.

Une famille formidable, un éventuel retour ?

Bien sûr, les fans de Jennifer Lauret et de la série Une famille formidable veulent surtout savoir si une suite est en préparation. Le partage de ce cliché était-il une sorte de teaser ? La production va-t-elle reprendre les commandes du plateau ? Malheureusement, l’actrice a rapidement balayé toutes les rumeurs d’un revers de la main. En effet, elle a souhaité répondre à certains internautes qui ont pu lui poser la question et elle a affirmé que ce n’était pas le cas pour le moment. Il faudra donc se faire une raison, il y a de grandes chances pour que la série Une famille formidable ne revienne jamais sur le devant de la scène.

Jennifer Lauret, qui répond avec un smiley plutôt triste à cause de cette éventualité, vous propose aussi quelques clichés de son quotidien. Elle a bien sûr bien grandi et vous pourrez la découvrir aux côtés de sa vraie famille. Vous avez pu la découvrir dans plusieurs productions comme Génial mes parents divorcent ou encore Joséphine ange gardien et même Camping Paradis. Elle a même été au casting d’un épisode de Fort Boyard. Vous pouvez donc la suivre sur son compte Instagram et vous pourrez constater que son changement est radical depuis la diffusion de la série Une famille formidable.