Une arnaque bien rodée a visé les clients du Ritz à Londres : un vol de données ?

Certains clients du Ritz à Londres ont eu une bien étrange surprise et surtout bien mauvaise surprise. En effet, alors qu’ils avaient pris une réservation auprès du célèbre établissement, ils ont été destinataires d’appels de personnes se faisant passer pour des employés du Ritz.

De faux appels du Ritz

Ces personnes, sous prétexte de leur demander de confirmer leurs réservations, les interrogeaient sur leurs coordonnées bancaires. Les clients ne se sont pas méfiés. En effet, seul le Ritz pouvait savoir qu’une réservation avaient été prise. Ils ont donc donné leurs coordonnées bancaires et surtout leur numéro de carte et les coordonnées complètes de cette dernière à la personne à l’autre bout du fil. Elles pensaient avoir affaire au personnel du célèbre établissement. Aucune des victimes n’a eu le moindre doute. Les escrocs avaient tout prévu. Une des victimes avait d’ailleurs expliqué à la police que le numéro semblait provenir du Ritz. Ils se sont donc d’autant plus facilement laissés berner que la personne au bout du fil savait tout sur leur réservation. En fait les escrocs avaient vraiment tout prévu, y compris les difficultés que la banque ne manquerait pas de faire.

Les victimes ont été alertées par leurs banques respectives

En fait, cette arnaque était très sophistiquée. Les escrocs une fois les coordonnées bancaires récoltées, s’en servaient pour faire de gros achats sur internet. Les victimes ne s’en apercevaient que lorsque leurs banques les alertaient sur les transactions litigieuses. Bien entendu les victimes faisaient opposition sur leurs cartes bancaires. Mais cela aussi les escrocs l’avaient prévu. Dès que les cartes bloquaient, ils rappelaient leurs victimes pour leur demander de lire un code de sécurité puisque selon eux, quelqu’un essayait de se servir de leur carte bancaire. Bien entendu la personne contactée pensait bien faire et lisait ledit code. En fait il s’agissait du numéro d’authentification permettant d’autoriser les transactions. Ce n’est qu’en déposant plainte que les victimes ont appris qu’elles n’étaient pas isolées. En effet, les escrocs ont fait plusieurs victimes. Ni la police, ni le Ritz n’ont souhaité donner plus d’informations.

Un possible vol de données

En fait, dès que le Ritz a eu vent des mésaventures de leurs clients, il s’est empressé de faire un mail d’information à toutes les personnes procédant à une réservation dans leur établissement. L’établissement de luxe les a invité à la plus grande prudence en leur expliquant que jamais un employé du Ritz n’appellerait un client pour lui demander des coordonnées bancaires. Bien entendu le célèbre établissement leur a aussi suggéré d’informer la police en cas de doute. D’autre part, le Ritz va prendre toute les mesures pour éviter d’être à nouveau la cible des hackers.

Des escrocs extrêmement bien informés

Les victimes ont toutes été surprises par le fait que les malfrats connaissaient parfaitement bien leur réservation. Ils n’avaient donc aucune raison de douter de la sincérité de leur interlocuteur. Si le Ritz est certain de ses salariés, il reconnait un possible vol de données le 12 août. Mais les escrocs ne sont pas que de bons hackers, ils sont aussi parfaitement informés des procédures bancaires. En effet, ils savaient parfaitement comment faire pour agir lorsque les cartes étaient bloquées et ils ont parfaitement su comment contourner la chose. D’autre part, ils n’ont pas choisi la clientèle d’un hôtel de prestige au hasard. Ils savent pertinemment que les prix de l’établissement ne sont pas à la portée de toutes les bourses et que les cartes avaient des chances d’avoir des plafonds élevés. La police n’a pour le moment aucun indice, mais en général, les achats sur internet font l’objet de livraisons. Il est ainsi fort à parier que les fins limiers de la police anglaise leur mette la main dessus.