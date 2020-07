Un membre de Maroon 5 arrêté pour violence conjugale !

En voilà une nouvelle dont le groupe Maroon 5 se serait bien passé. Le bassiste du groupe Mickey Madden a en effet été arrêté par la police pour violence conjugale. L’artiste a toutefois payé sa caution pour être libéré (elle s’élevait à 50.000 dollars) mais devra répondre de ses actes devant la justice américaine, le 29 septembre 2020.

Les autres membres du groupe se désolidarisent

La nouvelle a été rendue publique et a évidemment fait grand bruit, fragilisant la réputation du groupe Maroon 5 qui jouit d’un excellent capital sympathie et qui enchaîne les tubes depuis des années – Girl Like You vous a sans doute accompagné tout l’été dernier.

C’est sans doute pour cette raison que les autres membres (Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Mortel et Sam Farrar) se sont exprimés par le biais d’un de leur représentant :

« Nous sommes profondément déçus par cette nouvelle. Plus nous en apprenons, et plus nous attendons de voir comment ces événements vont évoluer. Pour l’instant, nous laissons à toutes les personnes concernées le temps dont elles ont besoin pour régler leurs problèmes. »

Les membres du groupe ne condamnent pas leur partenaire et attendent sans doute que la justice fasse son travail. Mais ils ont cependant décidé de ne pas opter pour la carte du silence, qui pourrait leur être reproché. Leur approche est au contraire maligne : ils commentent les faits, en y mettant une réelle distance pour ne pas se retrouver embarquer dans cette histoire.

Mickey Madden avait déjà été arrêté par le passé

Ce n’est pas la première fois que le bassiste Mickey Madden a des problèmes avec les forces de l’ordre. En 2016, l’artiste avait été surpris en train de donner de la cocaïne à James Gubelmann (l’ex d’Ivanna Trump) devant un bar de Manhattan, en public.

Il a logiquement été poursuivi pour possession de substances illicites mais s’en était sorti grâce à un accord de service communautaire. Il avait finalement écopé d’une journée de travaux d’intérêt général. Cela lui avait permis de faire tomber les charges qui pesaient contre lui. Mais aujourd’hui, et alors que la société a considérablement évolué – et heureusement – en ce qui concerne les violences conjugales, pas sûr qu’il parvienne à s’en sortir aussi facilement.

Maroon 5 : le groupe à la recherche d’un nouveau bassiste ?

Si le groupe mené par Adam Levine souhaite se sortir sans trop de dommages de ce fait divers, il va devoir sans doute se passer de son bassiste historique. Les fans ne pardonneront pas aux membres d’avoir accepté qu’un homme violent avec sa compagne réintègre le groupe et continue de grassement gagner sa vie.

Nous nous trouvons dans une période clé de l’histoire de l’humanité, celle de la libération de la parole de la femme. Nous sommes dans l’ère post-Me Too, cette ère où les femmes révèlent enfin au grand jour les abus qu’elles ont subi tout au long de leur vie.

Voir Mickey Madden réintégrer le groupe serait un non-sens absolu pour beaucoup de fans et cela pourrait considérablement nuire à l’image du groupe qui va devoir réfléchir à la meilleure décision.

Violences conjugales, agressions sexuelles : quand les stars sont au coeur d’un bad buzz

La justice devra démêler le vrai du faux en ce qui concerne cette affaire Mickey Madden. Mais en ce début d’été, les rumeurs autour d’agressions faites par des stars sont nombreuses. Contrairement à ce cas ici présent, elles naissent souvent des réseaux sociaux.

Ces dernières semaines, les acteurs Ansel Elgort et Cole Sprouse et le chanteur Justin Bieber ont tous été accusés d’agression sexuelle. Des jeunes femmes ont pris la parole sur Twitter pour raconter leur histoire.

Les trois principaux concernés ont tous nié en bloc, et Justin Bieber a même demandé 20 millions de dollars de dommages et intérêts après avoir prouvé sur le réseau social que les propos de la jeune fille en question étaient factuellement faux.

En ce qui concerne Mickey Madden, on se demande surtout quelle peine la justice décidera de lui donner, et s’il parviendra à s’en sortir aussi facilement que lors de sa précédente arrestation.