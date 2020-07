Un chanteur américain accusé de harcèlement sexuel : il s’excuse publiquement

Le monde de la musique américaine a été bousculé l’année dernière, lorsque le chanteur Ryan Adams a été accusé d’abus psychologique et de harcèlement sexuel par sept femmes, dont son ancienne épouse, la chanteuse et actrice Mandy Moore (This is us).

C’est dans un article du New York Times que les victimes avaient raconté l’enfer qu’elles auraient vécu à cause du chanteur de 45 ans.

Ryan Adams : un chanteur à succès respecté dans l’industrie musicale

Le scandale a été d’autant plus violent que Ryan Adams est un chanteur immensément respecté aux États-Unis, lui qui est à l’origine de plusieurs tubes tels que New York New York ou Lucky Now. L’artiste a sorti 16 albums tout au long de sa carrière et a notamment été nommé sept fois aux Grammy Awards.

L’année dernière, Mandy Moore avait parlé du comportement de son ex époux, avec qui elle est restée alors qu’elle était plus jeune. « La musique était un moyen de contrôle pour lui. (…) Son comportement dominant a bloqué mon habilité à me faire de nouveaux contacts dans l’industrie à un moment-clé et potentiellement lucratif, de mes 25 à mes 30 ans ».

Des échanges avec une mineure de 14 ans révélés

En marge de ces accusations, le chanteur se retrouvait d’autant plus au coeur d’une scandale puisqu’une fan, qui était alors âgée de 14 ans au moment des faits, avait dévoilé en ligne leur échange, ponctué par des images à caractère sexuel. Le chanteur est accusé d’autant plus d’user de son influence et de sa notoriété pour obtenir des relations sexuelles, promettant aux victimes une carrière dans la musique.

A l’époque, l’artiste s’était défendu en ces termes : « A ceux que j’ai pu blesser, même si involontairement, je m’excuse sincèrement et sans réserves. (…) Je n’aurai jamais d’interactions inappropriées avec quelqu’un que je pourrais croire mineur. Point »

Sur Twitter, il enchaîna en disant que l’article du New York Times était « incroyablement inexact« . Pourtant, une enquête a été ouverte par le FBI et aujourd’hui, Ryan Adams a publié une lettre d’excuse via le Daily Mail.

Ryan Adams s’excuse d’avoir maltraité des gens

Le chanteur explique qu’aucun mot n’existe pour expliquer à quel point il se sent mal d’avoir maltraité des gens et se dit totalement désolé. Il explique que cette période de confinement (et donc d’isolement) l’a fait réaliser qu’il devait opérer des changements significatifs dans sa vie.

Il explique vouloir devenir un meilleur homme, et souhaite pour cela se concentrer sur sa sobriété et sa santé mentale. « J’espère que les gens que j’ai blessés vont guérir. Et j’espère qu’ils trouveront un moyen de me pardonner« .

Ces excuses n’ont cependant pas l’air d’avoir totalement convaincu Mandy Moore. L’actrice a réagit lors de l’émission Today sur NBC News : « Je trouve ça curieux que quelqu’un fasse des excuses publiquement mais ne le fasse pas en privé. Je parle pour moi mais je n’ai pas eu de ses nouvelles. Même si je ne cherche pas forcément des excuses de sa part ».

Justin Bieber et Cole Sprouse accusés également

Si cette histoire date d’il y a plus d’un an, elle ressurgit actuellement avec les excuse de Ryan Adams. Et surtout, elle vient s’inscrire dans un contexte chargé en accusations, puisque le chanteur Justin Bieber a été accusé d’agression sexuelle, tout comme les acteurs Ansel Elgort et Cole Sprouse.

Si Ansel Elgort a de son côté reconnu la relation, en expliquant qu’elle était cependant totalement consentie, Cole Sprouse et Justin Bieber ont nié en bloc, le second apportant même des preuves sur Twitter pour montrer que les accusations sont totalement fausses. Il réclame d’ailleurs 20 millions de dollars de dommages et intérêts, tandis que Cole Sprouse a également saisi la justice pour connaître l’origine des tweets qui le visaient.

En ce qui concerne le cas Ryan Adams, étant donné l’ouverture d’une enquête, ce sera à la justice de trancher et de décider de la culpabilité de l’artiste. A vous de voir si sa lettre d’excuse paraît sincère, ou écrite dans le but de se refaire une image dans l’opinion publique, avant un potentiel procès.