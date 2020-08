Trevor Engelson, le producteur américain devient père de famille.

Meghan Markle avait eu une vie avant d’épouser le fils cadet du Prince Charles. En effet, la jeune actrice avait été mariée pendant quelques années avec un producteur américain, Trevor Engelson. L’histoire des ex-tourtereaux avait commencé par une longue amitié qui avait fini par se transformer en sentiments, du moins si on en croit le mariage qui a fini par suivre. En effet, Meghan et Trevor se sont fréquentés pendant plusieurs années avant de se marier. Malheureusement le mariage n’a pas duré longtemps. Il est vrai que Engelson est un producteur et que l’actrice avait trouvé un rôle dans une série sur Netflix qui lui a permis d’acquérir une certaine notoriété. Très vite le couple a commencé à battre de l’aile, les époux étant très voire trop souvent séparés par leur travail. Certes le mari avait fait de son mieux pour que le couple tienne mais Meghan en avait décidé autrement.

Une rupture brutale

Celle qui est aujourd’hui duchesse de Sussex n’y est pas allée par quatre chemins. Elle estimait que le couple était au bout de ce qu’il pouvait lui apporter. Alors au lieu d’en parler à son conjoint, l’actrice a tout simplement pris son alliance et sa bague de fiançailles et les a renvoyé à son époux par courrier. A l’époque Trevor avait été grandement choqué par la façon de faire de l’interprète de Rachel. Interrogé sur le fait que son ex-femme avait réussi à séduire le frère de William, il avait fait comprendre qu’il ne souhaitait pas s’exprimer sur la question. Pour le producteur la page est tournée, et il veut simplement aller de l’avant et vivre heureux.

L’ex-mari de Meghan a refait sa vie

Pendant que Meghan poursuivait son ambitieuse ascension en vu de devenir une star, quitte à passer par la cour d’Angleterre, son ex-mari pansait ses blessures et reconstruisait sa vie. Alors que Meghan s’apprêtait à épouser le prince Harry, le producteur se fiançait avec Tracey Kurland, une nutritionniste vivant à Los Angeles. Le couple s’est marié début 2019 lors d’une cérémonie très intimiste et discrète. Enfin, l’ancien époux de la duchesse annonçait début de l’année, qu’il allait devenir papa.

Qui est Tracey Kurland

La jeune femme, âgée de 32 ans est la seconde épouse de Trevor. Elle ne vient pas du monde du cinéma, elle exerce une profession bien plus pragmatique et moins glamour. Par contre, Tracey est la fille d’un richissime homme d’affaires américain. Peu avant le mariage du couple, le producteur avait commenté « l’homme le plus chanceux, préparez vous à faire la fête ». C’est au mois d’avril 2020 que le producteur a annoncé qu’il allait devenir papa. Il a ainsi posté un message disant « La future maman de l’année et le papa à sa fille ! La meilleure chose que j’ai produite, et de loin. Petite fille, tellement excité de te rencontrer en septembre ». Suite à cela il a paramétré son compte pour qu’il soit privé. Sans doute pour protéger la grossesse de sa compagne.

Papa pour la première fois

C’est ainsi à l’âge de 42 ans que le producteur accueille son premier enfant. En effet, tant pour lui que pour sa femme, c’est le premier bébé. C’est une petite fille et elle répond au doux prénom de Ford Grace. Le petit bout de chou est le premier enfant de Trever Engelson, mais aussi de la jeune héritière. Peu voire pas de photos n’ont filtré sur le nouveau bébé. Il est que le producteur est dans la lumière en raison de son ex-femme alors qu’il ne souhaite pas vraiment vivre dans la lumière. L’ex de la duchesse de Sussex est un homme discret qui aspire à une vie tranquille avec sa famille.