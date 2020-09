Travis Scott à McDonad’s : des fans sous le choc à cause de cette scène

En Californie, certains fans ont été sous le choc de le découvrir puisqu’il était à McDonald’s. Travis Scott avait décidé de se rendre sur les lieux notamment pour mettre en avant la sortie d’un menu qui n’est pas anodin. Ce dernier est en effet le fruit d’une collaboration entre lui et l’enseigne de fast-food qui ne passe plus inaperçue. Si vous le souhaitez, vous pourrez alors commander le Cactus Jack, mais il semble disponible aux États-Unis. Dans tous les cas, les fans de Travis Scott ont pu le découvrir sans que cela soit prévu bien sûr.

Travis surprising a customer in the McDonalds drive thru 🤣🍔🍟 pic.twitter.com/pMf4L9Pc1Q — TRAVIS SCOTT DAILY (@dailyfIame) September 8, 2020

Une véritable émeute pour Travis Scott à McDonald’s

S’il pensait qu’il pourrait être totalement discret lors de sa venue, il s’est forcément trompé. En effet, Travis Scott a rapidement été reconnu par des fans et le petit groupe s’est ensuite transformé en une émeute conséquente. Toutefois, ces scènes sont assez problématiques, car il faut rappeler que le pays est largement touché par le coronavirus. Les habitants ne semblent pas voir le bout du tunnel puisque les contaminations ainsi que les morts s’enchaînent. Certes, certains avaient des masques, mais des rassemblements de ce genre en pleine épidémie ne sont pas très réjouissants.

Il ne faut pas oublier que l’épidémie est très sévère aux USA, il s’agit de l’un des pays les plus touchés par le Covid-19 .

. Toutefois, pour les fans, il a sans doute été difficile de résister à l’appel de Travis Scott qui se trouvait devant le McDonald’s.

Les images ont bien sûr fait le tour du web et vous pouvez forcément les découvrir sur les réseaux sociaux dont Twitter.

Les fans équipés de leur Smartphone ont même réalisé des directs afin d’immortaliser cette scène improbable.

Travis Scott a décidé de transformer cette scène à bon escient afin de combler bien sûr l’attente des fans. Il a alors pris les commandes du Drive et certains ont pu être servis par la star en personne. Le rappeur a donné de sa personne, c’est un bon coup de pub pour l’enseigne McDonald’s et sa propre communication.

Vous avez la publicité d'annonce de la collab entre @McDonalds et @trvisXX ? Du génie, la DA est légendaire, précise et cohérente.

Je rêve de bosse sur un projet aussi ambitieux et impactant pour la culture. #mcdonalds #TravisScottmeal #TravisScottBurger #TravisScott pic.twitter.com/2n4mXJFMpN — Ryadh – rungarden.re (@RyadhAlibhaye) September 9, 2020

McDonald’s collabore pour la 2e fois pour un menu

Il faut savoir que Travis Scott est seulement le second à avoir son nom lié à cette collaboration pour la réalisation d’un menu. En effet, McDonald’s est une enseigne très restrictive qui ne participe pas forcément à ces opérations de marketing. De ce fait, seul Michael Jordan avait réussi jusqu’à maintenant à séduire l’enseigne de fast-food, mais ils sont désormais deux à avoir obtenu un tel privilège. L’objectif consiste à rassembler de nombreux clients et à toucher un public toujours aussi large en piochant bien sûr dans la communauté de Travis Scott qui ne cesse de grandir au fil des jours.

Bien sûr, certains ont pointé du doigt les mécanismes utilisés par l’enseigne, car McDonald’s est pointée du doigt à cause de l’obésité. Elle serait tenue responsable de l’augmentation du poids chez certaines personnes. Un véritable combat contre l’obésité a été mis en place aux États-Unis et il s’agit même d’un problème de santé publique qui n’est clairement pas pris à la légère. De ce fait, avec une telle participation de Travis Scott, certains estiment que le message envoyé va à l’encontre de cette lutte puisque les adolescents et les fans du rappeur pourraient se précipiter pour acheter le fameux menu. Il faut noter que la communauté est assez jeune.