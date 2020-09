TPMP : un grand retour validé par Cyril Hanouna ! Découvrez l’heureux élu !

Il aura fallu attendre pratiquement une semaine pour que la formule de Touche pas à Mon Poste soit à la hauteur de toutes les attentes. En effet, le format n’était pas celui escompté. L’animateur a donc supprimé dans un premier temps le planning afin de proposer BTP et TPMP dans une tranche horaire différente pour favoriser la désinfection des lieux en lien avec les conditions sanitaires. Toutefois, cela n’était pas suffisant, car le temps manquait à Cyril Hanouna. Il a donc été décidé de garder A prendre ou à laisser du lundi au vendredi au même titre que TPMP. Cela permet aux équipes de ne pas courir dans tous les sens.

Le grand retour de Doc Gyneco dans TPMP

Certains avaient tendance à s’inquiéter concernant l’absence de Doc Gynéco. Il n’était pas présent dans les émissions avant le confinement ni dans le programme Ce soir chez Baba. Cyril Hanouna n’avait pas forcément donné d’explications concernant son absence, mais, sur les réseaux sociaux, il a toutefois fait part d’une grande nouvelle qui pourra combler les fans du rappeur.

Je t aime René et je suis trop content https://t.co/9w5JSuvy6L — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 12, 2020

En effet, le présentateur de TPMP a annoncé au cours du week-end le retour de Doc Gyneco dans le programme .

. Il devrait être présent autour de la table dès ce lundi soir et le duo Hanouna/Gyneco a toujours été très apprécié.

Les piques seront sans doute au rendez-vous dans cette émission puisque Cyril Hanouna aime bien tacle avec gentillesse le rappeur.

Nous pourrons en savoir un peu plus sur la raison de son absence si toutefois il se penche bien sûr sur une explication. Dans le cas contraire, les fans de l’émission ont apprécié cette annonce puisque le Doc était un chroniqueur très sympathique et il a pu participer à de nombreuses darkas depuis sa première émission. Les commentaires ont été en partie positifs pour cette annonce et Cyril Hanouna semble très heureux à l’idée de le retrouver. Comme il a pu le dire via son tweet : ça sent la darka ! En effet, Doc Gyneco est vraiment un adepte des situations les plus loufoques pour le plus grand bonheur de son public.

Rendez-vous à 19h10 pour TPMP !

Depuis la rentrée, Cyril Hanouna a étudié toutes les possibilités tout en écoutant bien sûr les retours des adeptes de l’émission. Il était très plaisant de découvrir BTP en quotidienne avec des faits de société, mais au vu des audiences et du retour des internautes, Cyril Hanouna ainsi que la société de production ont décidé de remplacer l’émission. Cette dernière n’est pas annulée puisqu’elle est toujours proposée en prime le jeudi. En remplacement, vous avez normalement une rediffusion de l’inspecteur Barnaby. Ensuite, c’est le jeu A prendre ou à laisser qui est proposé.

Bon les chéris une nouvelle qui va trop vous faire plaisir : Notre Doc Gyneco sera de retour des demain dans @tpmp a 19h10 en direct! He’s back! La folie! Ça sent grave la darka🕺🏻🎉💖😂😂 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 13, 2020

Cyril Hanouna dévoile ensuite un nouvel épisode de TPMP avec les chroniqueurs habituels. Si certains avaient été annoncés pour cette rentrée, ce sont finalement les plus présents depuis de nombreuses années qui sont au rendez-vous. Vous pouvez donc compter sur Kelly Vedovelli ou encore Jean-Michel Maire, voire Isabelle Morini-Bosc. À 19h10, c’est donc au tour de Touche pas à Mon Poste d’être au rendez-vous avec un maximum de darkas. Toutefois, avec la suppression de BTP, c’est malheureusement, un changement de programme qui a été identifié. En effet, les faits de société se retrouvent donc TPMP et la crainte des internautes s’est confirmée, c’est aussi pour cette raison que Balance Ton Post était vraiment une quotidienne intéressante.