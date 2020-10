TPMP : Michou le youtubeur revient sur les rumeurs avec Wejdene ! sont-ils en couple ?

Depuis le temps que leurs fans attendent cela. Michou et Wejdene. C’est le top. Entre le Youtubeur et la jolie chanteuse, ce serait une affaire qui roule. Il est vrai que ces deux là sont tout le temps fourrés ensemble. Et, il ne faut pas se mentir, leurs fans ne demandent que cela. C’est vrai qu’ils forment un bien joli couple. Le blondinet et la jolie brunette. Mais, coup de pub ? intox ? en tout cas les fans des deux jeunes gens ne demandent qu’à y croire. La chanteuse révélée sur TikTok et celui qui fait des vidéos depuis plus de cinq ans s’entendent à merveille et il est vrai que les vidéos où les deux apparaissent ensemble cartonnent. De toute façon les fans des deux jeunes gens n’attendent que cela. D’ailleurs il suffit de voir le nombre de vues de la vidéo que Michou et Wejdene ont réalisé ensemble pour répondre aux critiques sur 16 pour voir à quel point leurs fans les apprécient et combien ils sont ravis de voir que les deux jeunes gens travaillent ensemble. Donc forcément, à la moindre rumeur de couple, leurs followers s’enflamment. Il est vrai que Michou a toujours dit que Wejdene était son crush.

Un youtubeur de génie

Michou fait des vidéos depuis très jeune et ses vidéos cartonnent. Il a trouvé le bon format. Il sait exactement quelles sont les vidéos qui passent le mieux chez ses fans et ceux-ci en redemandent. En fait, Miguel Maottioli de son vrai nom, est né en Normandie le 2 octobre 2001. Il vit à Paris depuis qu’il est majeur. En fait, le jeune homme s’est fait connaître en faisant des vidéos humoristiques sur Fortnite. A 18 ans à peine, il cumule plus de 4 millions d’abonnés sur sa chaine. Un record à cet âge et parti comme il est, il y a fort à parier qu’il va faire bien mieux que ses glorieux ainés. En tout cas c’est ce qu’on lui souhaite. il a souvent des invités dans ses vidéos. Ainsi il collabore souvent avec d’autres comme Tibo InShape ou encore Amixem, et d’autres encore. Son clip « fier » sorti en septembre 2020 a fait plus de 3 millions de vues en une journée.

Wedjene, la chanteuse qui monte

Wedjene elle, est une jeune fille d’origine tunisienne qui est née à La Courneuve, en région parisienne puis elle a vécu dans l’Esonne. Elle est la fille d’un musicien tunisien qui anime des soirées. Elle entretient le mystère sur son âge. certains disent qu’elle serait mineure. Toujours est-il que la jeune fille, qui a fait ses débuts sur TikTok est le phénomène musical de l’année. Par contre, il ne faut pas être trop regardant sur la langue, qu’elle massacre allégrement dans son refrain. En définitive son disque est certifié or. C’est dire que la demoiselle a des fans. Il est vrai qu’une autre chanteuse française mène elle aussi une jolie carrière en étant fâchée avec la langue.

Michou est-il vraiment en couple avec Wedjene?

En fait, un des potes du vidéaste a balancé sur un clip qu’en fait Michou était en couple avec la jeune fille. Bien entendu, cela a fait plaisir aux fans des deux. Comme par hasard, c’est JustRhyad et un de ses potes qui ont lâché « accidentellement » que Michou et Wejdene étaient en couple. Ils ont ensuite fait mine de dire que c’était une erreur. Ils se sont amusés à faire le jeu du « on est des mythos ». Bien entendu quelques secondes après Michou tape à la porte pour venir démentir sur le live de son pote. Alors rumeur ou pas? Un petit coup d’adrénaline pour les fans ? Il est vrai que les fans en rêvent tous. Alors ? Vrai ? Pas vrai ?

Michou répond en plateau à TPMP

Michou sera présent à TPMP, l’émission de Cyril Hanouna le mardi 6 octobre pour répondre à la question ! L’inspecteur Baba va tout faire pour démêler le vrai du faux, on sais que celui-ci apprécie résoudre les mystères et créer quelques couples.