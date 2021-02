Le 8 février dernier, il était donc présent autour de la table pour évoquer le sujet concernant le braquage de Kim Kardashian. Cette dernière en 2016 avait été la victime de plusieurs personnes qui avaient réussi à dérober des effets personnels. La star de la télé-réalité avait notamment pu se confier en larmes à la télévision après avoir été traumatisée par cette scène. Aujourd’hui, l’une des personnes impliquées dans cette affaire à savoir Yunice Abbas est intervenue sur le plateau de TPMP notamment pour la présentation de son livre.

La tension monte entre Yunice Abbas et Stéphane Tapie

Le fils de Bernard Tapie ne comprenait pas les raisons de la présence de Yunice Abbas sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. En effet, Stéphane Tapie estimait que cet homme n’était pas du tout légitime au vu de ses propos, de son passé et de ses actes. Pour le nouveau chroniqueur dans l’équipe de Cyril Hanouna, il évoquait des faits graves à la télévision sans avoir de remords. Même lorsque l’animateur lance les images concernant Kim Kardashian, Stéphane Tapie est agacé puisqu’il précise que l’invité a le sourire lorsqu’il découvrir la victime en larmes.

C’est à ce moment que la tension monte, Stéphane Tapie estime qu’il n’a pas sa place sur le plateau .

. Yunice Abbas ne se démonte pas et révèle que le chroniqueur n’arrête pas de le chercher.

En effet, il avait notamment pointé des détails perturbants, car Yunice Abbas n’était pas présent lorsque Kim Kardashian a été séquestrée.

Pourtant, son libre s’intitule « J’ai séquestré Kim Kardashian », cela semblait fortement agacer l’invité.

Yunice Abbas n’hésite pas à répondre à Stéphane : « Je vous vois arriver, mais vous allez voir à qui vous avez affaire ».

Stéphane Tapie quelque peu choqué révèle que l’invité le menace. La tension était donc à son comble, mais la situation n’a pas pris d’ampleur. Les deux hommes ont tout de même pu discuter tranquillement concernant cette affaire qui fait donc grand bruit. L’homme en question a passé quelques mois derrière les barreaux, mais il sait que sa peine sera conséquente, il est donc préparé à retourner en prison.

Stéphane Tapie trouve l’invité « vraiment ignoble »

Le fils de Bernard Tapie est finalement comme son père, il n’a pas sa langue dans sa poche et il ne mâche pas ses mots. Dès qu’il n’est pas en accord, il n’hésite pas à le dire même s’il est en direct. De ce fait, face à cette menace, il rétorque en précisant que cet homme n’est pas du tout légitime et qu’il ne doit pas être sur un plateau de télévision. Pour le nouveau chroniqueur, il fait finalement « l’apologie d’un crime pour lequel il n’est toujours pas jugé ». Il pense que la situation est absurde et qu’il ne faudrait pas recevoir cet homme dans les médias.

Stéphane Tapie continue de partager son avis face à un invité qui ne répond pas, il révèle qu’il trouve même limite qu’une telle personne en cours de jugement puisse fanfaronner sur les plateaux de télévision : « vous regardez Kardashian en train de pleurer, ça vous fait marrer… Je vous trouve vraiment ignoble ». Ce n’est pas la première fois que la tension monte d’un cran, vous vous souvenez sans doute du passage de Francis Lalanne qui avait partagé son avis concernant la gestion de la crise par le gouvernement.

Stéphane Tapie a d’ailleurs révélé qu’il aurait adoré être présent lorsqu’il a été reçu par les équipes de TPMP.