TPMP : Jean Reno pète un câble et quitte le plateau après une attaque de Gérard Louvin !

Depuis quelques jours, les fans de TPMP peuvent découvrir les rediffusions des meilleurs passages. Touche Pas à Mon Poste est une émission qui provoque souvent des polémiques notamment sur les réseaux sociaux.

En effet, C8 propose le programme Kiffons l’été avec les moments les plus sympathiques.

Touche pas à mon poste n’est pas la seule émission proposée, vous pourrez aussi découvrir des extraits de Balance Ton Post par exemple. Dans tous les cas, Jean Reno était sur le plateau face à Cyril Hanouna et Gérard Louvin, mais l’acteur n’a clairement pas aimé l’attitude de ce dernier.

Jean Reno claque la porte de TPMP

Vous savez sans doute que les clashs sont parfois nombreux dans cette émission, car les invités ne sont pas toujours habitués à découvrir de telles piques. Jean Reno a donc décidé de quitter le plateau, ce qui a sans doute jeté un froid glacial. Vous pouvez regarder tous les soirs C8 puisque Kiffons l’été est une émission divertissante. Bien sûr, Cyril Hanouna n’est pas présent, car il n’y a pas un chroniqueur ou un présentateur. Les extraits s’enchaînent les uns à la suite des autres avec plus ou moins un thème précis. Lundi soir, vous avez notamment pu assister à l’altercation entre Agathe Auproux et Benjamin Castaldi.

Gérard Louvin demande alors à Jean Reno s’il était vrai qu’il était vraiment fâché avec lui .

. Jean Reno ne semble pas savoir de qui le chroniqueur de TPMP parle, il lui demande alors « Avec qui ? ».

Il répond immédiatement par une petite remarque « Mon c** » et le résultat ne fut pas celui escompté.

Dans l’histoire de l’émission, de nombreuses remarques de ce genre sont souvent partagées, mais si la plupart des invités apprécient, Jean Reno n’a pas aimé.

Il n’en fallait donc pas plus pour que Jean Reno décide de partir de cette émission puisque la remarque de Gérard Louvin qui n’est désormais plus autour de la table n’a pas été appréciée. L’acteur informe qu’il aime bien Cyril Hanouna, mais la situation ne semble pas être à la hauteur de ses attentes. Il se lève et quitte alors le plateau, ce qui laisse un froid glacial.

LEs chroniqueurs choqués par Jean Reno

Lorsque l’acteur décide de partir du direct, les chroniqueurs sont forcément sous le choc puisqu’ils ne s’attendaient pas forcément à cette attitude. Il aura fallu attendre quelques minutes pour que Jean Reno reprenne ses esprits et décide de se présenter à nouveau sur le plateau de Touche pas à mon Poste. À ce moment, tout le monde pense que la situation est apaisée, mais l’acteur semble avoir un très large sourire et il est forcément amusé par le contexte. En effet, il est très bon acteur, il avait donc fait semblait d’être totalement outré et vexé en quittant le plateau. Jean Reno a réussi à berner tout le monde sur le plateau, le petit effet était alors très réussi.

Les derniers articles de presse qui concerne l’acteur évoquent son entretien accordé à un journal espagnol. Dans les colonnes, il évoque l’intégration des musulmans qui peut être complexe surtout s’ils restent focalisés sur leur religion. Une petite polémique a vu le jour sur le Web et notamment Twitter puisque ses déclarations ont rapidement fait le tour de la toile. Jean Reno reste un acteur incroyable qui a pu tourner en France et même à l’étranger. Sa filmographie est spectaculaire avec des films qui resteront gravés à jamais dans le milieu.

Si vous souhaitez regarder quelques films de Jean Reno, il est forcément conseillé de visionner les Visiteurs et notamment le premier volet qui est incroyable. La production de Luc Besson a aussi proposé Leon qui reste emblématique dans l’histoire du cinéma.