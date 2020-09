TPMP : Jean Michel Maire chute lourdement en cassant le décor

Vous le savez sans doute, Cyril Hanouna a parfois des jeux loufoques qui peuvent rapidement tourner au drame. Pour ce nouvel épisode de TPMP, le concept était simple. Il fallait prendre un petit-suisse, l’envoyer à l’aide de sa main sur son visage en tapant avec l’autre. Jean Michel Maire a donc la réponse à la question posée par le présentateur de Balance Ton Post, mais il semble beaucoup trop pressé. Le drame alors se produit, il a la bouche pleine avec un petit-suisse et tous les chroniqueurs explosent de rires sur le plateau.

Que s’est-il passé dans TPMP ?

Jean Michel Maire est pointé du doigt par ses collègues et Cyril Hanouna depuis le début de la rentrée. En effet, il a décidé pendant les vacances d’été de se faire implanter de nouveaux cheveux puisqu’il était complexé par sa calvitie. De ce fait, il n’a pas souhaité se cacher, il est apparu toutefois avec une perruque lors de la première pour faire une « blague ». Dans le dernier épisode, il aurait pu se faire très mal et c’est le décor qui en a pris un coup pendant la chute.

Jean Michel Maire participe donc au jeu « 4 à la Suisse » de Cyril Hanouna et en voulant attraper le petit suisse, il chute .

. En effet, il réussit à rattraper le laitage, mais il doit sans doute se prendre les pieds dans quelque chose puisqu’il perd l’équilibre.

La caméra cherche alors le chroniqueur qui a toujours la bouche pleine, mais il est tombé derrière Valérie Benaïm en emportant avec lui une partie du décor.

Pour que les chroniqueurs ne soient pas contraints de porter un masque pendant l’émission, la production a fait installer des Plexiglas comme pour A prendre ou à laisser. Ils sont alors séparés par cette « vitre » comme dans un isoloir. Bien sûr, la fixation n’est pas rigide, cela permettra à la production par exemple de l’enlever sans abîmer le plateau lorsque cela sera possible et si la contamination au coronavirus est moins virulente en France. Le morceau de Plexiglas se retrouve couché sur Valérie Benaïm qui ne peut pas retenir son fou rire.

Jean Michel Maire connaissait la réponse pour Paul

Sur TF1, un jeu emblématique est présenté par Jean Luc Reichmann à savoir les 12 coups de midi. Au cours de ce programme, un candidat a connu un vrai succès à savoir Paul. Ce dernier a empoché plusieurs centaines de milliers d’euros et surtout, il a revendu une partie des cadeaux pour réussir à décrocher une somme encore plus sympathique. De ce fait, Cyril Hanouna dans TPMP demande si un chroniqueur connaît l’intention de Paul. Jean Michel Maire est pressé de répondre et c’est à ce moment que le drame se produit.

En effet, Paul veut ouvrir une librairie avec ses gains. Le chroniqueur reprend alors ses esprits, le décor est réparé en quelques secondes et Cyril Hanouna lui demande si tout va bien. Il ne semble pas blesser et l’émission a pu continuer avec la même ambiance très réjouissante. Il aurait toutefois pu se faire très mal, mais ce n’est pas la première fois qu’une chute est identifiée dans les programmes de Cyril Hanouna. En effet, Valérie Benaïm était lourdement tombée, les adeptes du programme avaient eu peur puisqu’elle s’était cogné la tête. Nous sommes donc seulement à la première semaine de la rentrée et les drames se produisent déjà. La suite promet de nombreux rebondissements !