TPMP : Gilles Verdez a fait le buzz en révélant le salaire des Frères Bogdanoff pour Mask Singer … et se trompe lourdement !

TF1 revient pour la deuxième fois avec Mask Singer, l’émission qui costume des stars et qui connait un joli succès malgré ses nombreux détracteurs – dont la bande de Touche pas à mon poste, qui n’a pas manqué une occasion d’égratigner le programme présenté par un ancien de C8, Camille Combal. Parmi les membres du casting qui ont été démasqués, nous avons retrouvé les frères Bogdanoff, qui ont malheureusement été éliminés. Les deux stars se sont rendues sur le plateau de Cyril Hanouna pour parler de leur expérience. L’occasion pour Gilles Verdez de parler de leur salaire, et d’annoncer une somme qui était loin de la réalité.

Les frères Bogdanoff ont adoré leur expérience sur Mask Singer

Samedi 24 octobre, les deux perroquets ont été éliminés de l’émission. Leur talent de chanteurs n’a pas séduit les spectateurs et nous avons découverts que c’étaient les frères Bogdanoff qui se cachaient sous ces imposants costumes. Des costumes qui étaient visiblement très désagréables : « On a l’impression d’être dans un sous-marin » a expliqué Igor, lui qui se voyait avec son frère comme des « êtres étranges« . « Se déplacer avec ces costumes était déjà une performance« , ce qui fait de Mask Singer « une émission très sportive« . Ils auraient d’ailleurs aimé être déguisés en extra-terrestres mais cela aurait été trop évident selon la production (les indices proposés par les magnétos étaient d’ailleurs peu subtiles).

Leur enthousiasme vient également du fait de la place que prend la création musicale au sein du programme, puisqu’ils doivent interpréter une chanson connue et donc mettre en avant leur talent de chanteur. Une expérience visiblement marquante et belle qu’ils ne regrettent absolument pas. Mais Cyril Hanouna semble malgré tout étonné. Et si cet enthousiasme venait du salaire qu’ils ont reçu ?

Gilles Verdez annonce 80 000 euros pour les frères

Le présentateur de Cyril Hanouna dit aux téléspectateurs et aux chroniqueurs qu’il a appris que le salaire des participants ne dépend pas du nombre de participations. « Il paraît que vous êtes payés pareil, que vous restiez toutes les émission ou une fois. Un candidat qui l’a fait m’a dit ‘je préfère sortir vite parce que je suis payé pareil’« . Les invités ne répondent pas directement et n’abordent en tout cas pas la question de leur salaire sur le plateau (alors que les chroniqueurs de Touche pas à mon poste n’hésitent pas à poser ce genre de questions).

L’occasion était trop belle pour le journaliste Gilles Verdez (considéré comme l’enquêteur de l’émission) de parler du salaire des frères Bogdanoff. Il a ainsi annoncé que d’après ses informations, les frères ont été payés par la production 80 000 euros, soit 40 000 euros chacun. Cette fois-ci, les principaux intéressés ont répondu, en disant qu’il pouvait diviser la somme par deux. Ce sont donc 20 000 euros qui ont rempli le compte des frères, et non 40 000.

Un beau souvenir pour les frères

Les deux auteurs n’ont en tout cas pas craché dans la soupe et n’ont pas manqué de souligner les qualités d’une émission qu’ils trouvent « spectaculaire et différente de toutes les autres« . S’ils auraient aimé que l’aventure se poursuive plus longtemps, ils relativisent et sont bons perdants : « un jeu doit toujours être considéré comme une possibilité de gain ou d’échec ».

Par le passé, Cyril Hanouna et son équipe avaient massivement été critiqués sur les réseaux sociaux pour avoir révélé l’identité des stars qui participaient à la première saison de Mask Singer. L’animateur reprochait à TF1 de proposer un concept non viable car enregistré (et donc pas en direct) ce qui augmentait forcément les risques de fuites. Il n’avait donc pas hésité à révélé toutes les personnalités qui se cachaient derrière les beaux costumes. Une décision pas très fair-play qui avait choqué sur les réseaux sociaux, d’autant plus que Camille Combal, un proche de Cyril Hanouna, officie en tant que présentateur – et fait d’ailleurs l’unanimité auprès du public. Récemment encore, l’émission a connu un gros bad buzz avec la venue d’un sosie de Didier Raoult.