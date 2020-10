TPMP fragilisé par Emmanuel Macron, Cyril Hanouna dans la tourmente ? Les audiences sont au plus bas !

L’émission culte de C8 est, depuis 2010, l’un des programmes les plus cultes du paysage audiovisuel français. Chaque soir, du lundi au vendredi, ce sont des centaines de milliers de fan (parfois plus d’un million) qui se retrouvent devant leur télévision pour regarder Cyril Hanouna et son équipe débattre. Télévision, cinéma, personnalités publiques, rien n’échappe aux chroniqueurs qui donnent leur avis tous les soirs, non sans provoquer parfois quelques polémiques. Boulimique d’émissions, Cyril Hanouna est un véritable bourreau de travail qui ne cesse de vouloir se diversifier.

Cette saison, nous le retrouvons notamment à la tête d’A prendre ou à laisser, le jeu culte déjà animé par Arthur (sur TF1) et Julien Couvert (sur C8). Il a également créé (et il anime) l’émission de débat Balance Ton Poste, dans laquelle il peut aborder des sujets politiques, un thème qu’il souhaite éviter dans Touche pas à mon poste, la locomotive de C8 qui mise tout sur le divertissement pur.

Hanouna face à Macron : le Président ne fait pas de quartier

Mercredi 14 octobre, le Président de la République s’est adressé aux français. Il ne s’agissait pas d’une allocution solennelle comme lors du confinement, mais d’un entretien mené par Anne-Sophie Lapix et Gilles Bouleau. Les citoyens s’y attendaient, et Emmanuel Macron a confirmé les rumeurs : un couvre-feu sera mis en place, dès samedi, et concernera la région Île-de-France, ainsi que huit métropoles françaises (Toulouse, Montpellier, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Grenoble, Rouen et Lille).

Et les français ont répondu présents puisqu’ils étaient 22,92 millions de personnes devant leur écran de télévision, avec notamment 11.89 millions devant TF1 (40.3%) et 9.03 millions sur France 2 (30.5%). Forcément, la concurrence s’est retrouvée bien dépourvue face à cette interview inédite et exclusive. Touche pas à mon poste en premier lieu. L’émission a sans surprise connu son plus bas niveau de la saison. Pour la partie 1, diffusée entre 19h44 et 20h48, ce sont en moyenne 383.000 personnes qui ont répondu présentes (1.3% de l’ensemble du public).

La deuxième partie de TPMP sous le million

Si l’émission est parvenue à plusieurs reprises à dépasser le cap symbolique du million depuis la rentrée, cela n’aura pas été le cas en ce mercredi 14 octobre. Mais Cyril Hanouna peut se vanter d’avoir récupéré une bonne partie du public sitôt l’interview d’Emmanuel Macron terminée. En effet, ce sont 924.000 personnes qui ont décidé de retrouver l’animateur et ses chroniqueurs, soit 3.5% du public. Sachez que sur Quotidien, l’allocution a également eu des conséquences puisque l’émission était également au plus bas (depuis le début de la saison). Mais Yann Barthès a réussi à fédérer plus d’1.2 millions de personnes, soit 4.8% du public.

Puisqu’ils ont été tenus au courant en même temps que les téléspectateurs des mesures annoncées, Cyril Hanouna a tenu à s’exprimer au sujet du couvre-feu et de l’avenir de son émission. Les fanzouzes peuvent se rassurer, Touche pas à mon poste sera toujours diffusé chaque soir. Mais la question du public se pose. Si l’animateur veut que le public soit présent, des arrangements devront être faits : « Peut-être qu’on enregistrera avec un petit délai, d’une heure, pour terminer à 20 heures l’enregistrement ». A Prendre ou à laisser sera de son côté également maintenu.

Julien Bert déçu par sa participation au programme

Julien Bert a participé à Touche pas à mon poste, invité par Cyril Hanouna pour discuter autour de l’amour dans les émissions de télévision. Est-il possible de trouver le grand amour à la télé ? Une candidate emblématique comme Marjolaine, celle que nous découvrions dans Greg le millionnaire a donné son avis. Julien Bert également, mais il regrette d’avoir eu un temps de parole bien restreint.

Lui qui a fait le déplacement sur Paris pour l’émission, il n’aura même pas eu six minutes pour exprimer son avis et s’en est plaint sur les réseaux sociaux. Il fait pourtant partie des personnalités qui ont trouvé l’amour puisqu’il est fiancé à Hilona, jeune candidate de télé-réalité qu’il a rencontré à la télévision. C’est d’ailleurs dans la future saison des Princes et des Princesses de l’Amour que les deux amoureux ont décidé de se fiancer.