TPMP : Elles refont la télé : on connait le nom des chroniqueuses de Hapsatou Sy ! Il y a des surprises !

Chaque saison, C8 lance de nouveaux programmes et de nouvelles émissions. La chaîne ne cesse de se réinventer et souhaite se diversifier. Autour de l’émission culte (et celle qui a les plus belles audiences) Touche pas à mon poste, nous avons pu découvrir Balance Ton Post (une émission de débat animée par Cyril Hanouna) ou des variantes de l’émission précédemment citée, comme TPMP : Ouvert à tous, présentée chaque vendredi par Benjamin Castaldi. La chaîne se lance un nouveau pari pour la saison 2020 / 2021 avec TPMP : Elles refont la télé, présentée par Hapsatou Sy.

Une équipe 100% féminine

Hapsatou Sy n’en est pas à sa première émission principalement constituée de femmes. Il y a quelques années, elle était chroniqueuse pour Laurence Ferrari dans l’émission Le Grand 8, aux côtés notamment de l’actuelle ministre de la culture Roselyne Bachelot ou de l’auteure et animatrice Audrey Pulvar. Il s’agissait d’une adaptation française de l’émission américaine à succès The View.

Mais pour TPMP : Elles refont la télé, il s’agira d’un programme original qui, on l’imagine, reprendra une structure proche de Touche pas à mon poste. La tonalité devrait cependant être plus sérieuse du fait de l’absence de Cyril Hanouna, véritable maître de cérémonie comique de son émission. Et aujourd’hui, nous connaissons le nom des chroniqueuses qui accompagneront Hapsatou Sy.

Les fans de C8 reverront – sans doute avec plaisir – trois chroniqueuses habituées des plateaux télé. Magali Berdah et Ludivine Rétory feront parties de l’équipe, tout comme Danielle Moreau qui s’est d’ailleurs récemment confiée sur sa dépression et le deuil dont elle ne parvient pas à se défaire. Mais de nouvelles têtes seront également présentes.