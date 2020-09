TPMP : Danielle Moreau se confie sur sa dépression et les heures sombres de sa vie

View this post on Instagram

#INFO : Après Thierry Moreau, Enora Malagré, c'est au tour de Danielle Moreau de quitter définitivement #TPMP ! 🔥😯📺🔚 En effet, mercredi 14 juin 2017, Danielle Moreau (52 ans) s'est saisie de son compte Twitter et a indiqué : "Pour moi, TPMP c'est fini ! Impossible de faire C8 et France 2, merci à la direction de France 2 qui a été cool et 1000 mercis à Cyril et l'équipe. TPMP va me manquer, vos compliments et ceux de Cyril m'ont fait prendre un coup de jeune. Je suis triste mais il y a pire. Longue vie à TPMP." Qu'en pensez-vous ? 🤔 Est-ce la fin de Touche Pas À Mon Poste ? 😶 #c8 #news #new #exclu #touchepasamonposte #fin #end #daniellemoreau #tpmpjeu