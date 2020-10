TPMP : Benjamin Castaldi fait de nouvelles révélations incroyables sur lui et sa famille !

Benjamin Castaldi complètement déchaîné !

L’ancien animateur star de TF1 Benjamin Castaldi est décidément très énervé en ce moment ! Il y a quelques jours, il déboulait comme une furie sur la story Instagram de son jeune fils Simon pour critiquer violemment ses ex petites copines :

“Je ne pouvais pas la blairer l’ex, Chucky la poupée tueuse !”

Alors que Simon Castaldi essaye en ce moment de trouver l’amour, pas sûr que son père soit d’une grande aide pour le jeune homme d’une vingtaine d’années seulement… Plus tôt dans la semaine, c’est contre le gouvernement français que Benjamin Castaldi a poussé un nouveau coup de gueule, scandalisé par les choix du premier ministre Edouard Philippe qu’il ne peut plus supporter :

“On ne doit pas permettre que des gens gagnent de l’oseille sur les masques. C’est un scandale !”

Jean-Pierre Castaldi attaqué : son fils Benjamin le défend !

Acteur et animateur de 75 ans aujourd’hui, Jean-Pierre Castaldi a fait les beaux jours du théâtre et de la télévision française. Mais aujourd’hui, l’ancien animateur phare de “Fort Boyard” n’a pas du tout le moral. En effet, il est attaqué sur les réseaux sociaux par des messages anonymes violents, via son fils Benjamin Castaldi qui est plus présent dans les médias audiovisuels que lui :

“Tu te fous de qui ? Il gagne très bien sa vie ! On n’y peut rien s’il a claqué tout son fric »”

C’est lorsqu’un internaute a vivement critiqué son vieux père que l’animateur Benjamin Castaldi a décidé de répondre dans l’émission de Cyril Hanouna “Touche Pas à Mon Poste” sur C8, ne supportant plus les messages de haîne diffusés sur Twitter. Il a alors répondu à tous les “haters” des réseaux sociaux :

“Sur 100 comédiens, vous en avez 5 qui gagnent très bien leur vie. On parle d’un ou deux millions. Après, vous en avez une petite vingtaine qui gagnent correctement leur vie […] Le reste, en gros 60%, ils n’arrivent pas à boucler les fins de mois. Ils gagnent parfois moins que le SMIC…”

Alors qu’il est extrêmement âgé, Jean-Pierre Castaldi est aujourd’hui contraint de continuer sa carrière de comédien au théâtre pour vivre, et son fils Benjamin n’hésite pas à sortir de ses gongs dès qu’il s’agit de le défendre !

Et pour cause, ce n’est pas la première fois qu’il évoque les problèmes d’argent de son père. Il avait déjà évoqué le sujet en janvier dernier en balançant même son salaire publiquement dans les médias.

“Mon père a 75 ans, il bosse parce qu’il peut pas faire autrement. S’il s’arrête de bosser, il n’a pas de retraite, […] il a 850 euros par mois”

Une déclaration qui n’a pas forcément plu à son père qui est désormais plus discret dans les médias de nos de jours, et très éloigné des réseaux sociaux par ailleurs…