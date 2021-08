Toutai Kefu : Le rugbyman et son épouse subissent une grave attaque au couteau et à la hache alors qu’ils étaient dans leur domicile !

Les amateurs de rugby seront fortement touchés par cette triste nouvelle visant l’ancien international australien Toutai Kefu, grièvement blessé après qu’une bande de malfaiteurs ait pris d’assaut sa maison. Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche au lundi 16 août dernier, une date que le sportif de 47 ans n’oubliera pas de sitôt. On vous en dit plus dans la suite.

Un cambriolage qui tourne mal

Ancien international australien de rugby et actuel sélectionneur des Tonga, Toutai Kefu a été victime d’un cambriolage qui a mal tourné dans la nuit du dimanche au lundi dernier, à en croire la police de Brisbane. En effet, des cambrioleurs auraient pénétré le domicile de l’ancien sportif et l’auraient grièvement blessé à la suite d’une attaque à l’arme blanche.

Notons qu’en tout, près de quatre personnes ont été conduites au centre de santé le plus proche après cet événement que la police locale a d’ailleurs traduit de ‘’brutale et violente’’. Cette expression prend tout son sens après que les autorités aient retrouvé sur le lieu de la scène un couteau ainsi qu’une hache. Au rang des suspects, deux adolescents de 15 ans ont déjà été interpellés et les recherches se poursuivent pour retrouver un troisième toujours en fuite.

Toutai Kefu gravement blessé ainsi que sa famille

Le sélectionneur des Tonga est arrivé à l’hôpital dans un état grave et a subi une opération d’urgence à cause des nombreuses blessures reçues au niveau de l’abdomen. Aussi, soulignons qu’il n’était pas le seul à se retrouver dans cet état. L’épouse de l’ancien joueur de rugby ainsi que ses deux enfants, un jeune garçon de 21 ans et une fille sont également comptés au sein des victimes ayant été grièvement touchées.

Cette triste nouvelle vient secouer le monde du rugby, même si le commissaire Tony Flemming a fait de son mieux pour rassurer tout le monde. Selon ce dernier, le sportif de 47 ans souffre de plusieurs blessures graves. Certes, il est arrivé dans un état assez critique, mais tout porte à croire selon lui qu’il a de nombreuses chances de survivre. C’est ce qu’on pourrait conclure des propos que nous rapporte le Brisbane Times.

Une communauté qui soutient le sélectionneur des Tonga

Les messages de soutien s’adressant à l’entraîneur des Tonga n’ont pas cessé de pleuvoir sur les réseaux sociaux, comme on peut le voir sur le compte Twitter de l’international néo-zélandais Sonny Bill Williams « Mes pensées et mes prières vont à mon frère tongien et à sa famille » et sur celui des Wallabies.

Petit rappel, Toutai Kefu est une figure importante du rugby australien. L’ancien sportif cumule près de 60 sélections avec l’équipe nationale qui l’a vu remporter la Coupe du monde en 1999 en défiant la France. Une fois sa carrière de joueur arrivée à terme, il n’a pas voulu se déconnecter de ce sport qu’il passionne énormément et est passé sélectionneur des Tonga depuis l’année 2016.