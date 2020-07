Tous en cuisine : M6 rappelle Cyril Lignac pour une nouvelle fournée !

Cyril Lignac a commencé à cuisiner en compagnie des Français lors du confinement, il recevait alors des inconnus via FaceTime ou encore des personnalités. Parmi ces dernières, vous avez eu notamment Camille Lellouche ou Inès Reg qui ont largement marqué les esprits. Après le déconfinement, M6 et Cyril Lignac ont stoppé cette émission très sympathique, mais nous avons une bonne nouvelle selon Télé 7 jours. En effet, M6 face au succès incroyable que ce programme a pu avoir a décidé de renouveler cette expérience. Le chef apprécié des Français est donc appelé pour une nouvelle fournée !

Tous en cuisine revient bientôt sur M6

Les Français en avaient sans doute marre des émissions culinaires comme Top Chef. Elles sont enregistrées et ces concours sont souvent complexes à suivre. Les repas sont donc difficiles à réaliser sans les connaissances d’un chef. Avec Tous en cuisine, Cyril Lignac a montré qu’il était possible de faire de la grande cuisine avec des aliments présents dans les placards. C’est la clé de la réussite de ce programme dont les audiences ont été incroyables sur M6. Lorsque le confinement a été stoppé, le chef a pu vaquer à ses occupations, mais les Français peuvent se réjouir selon les déclarations du Figaro.

Vous avez donc deux bonnes nouvelles pour le prix d’une, car l’émission Tous en cuisine reviendra à l’antenne .

. Cyril Lignac a également accepté de revenir sur le petit écran afin de cuisiner avec les Français pendant quelques dizaines de minutes.

Pour l’heure, nous ne savons pas si Jérôme Anthony sera présent à ses côtés dans le même rôle, mais il faut savoir que le duo avait rapidement comblé les téléspectateurs.

Le compte Twitter informe que le duo sera toujours au rendez-vous.

La dernière avait même été émouvante, car Jérôme Anthony avait réservé quelques surprises à Cyril Lignac. Le programme qui avait été dévoilé le 24 mars dernier sera donc de retour dans un format qui ne semble pas encore connu. Vous pourriez toujours avoir deux recettes avec notamment un plat et un dessert. Les Français ont été nombreux à les réaliser et même à partager sur leur compte Instagram les photos de leurs plats. Ces derniers ressemblaient à ceux de Cyril Lignac, le chef a montré qu’il était donc possible de proposer quelque chose de bon et de beau.

Cyril Lignac se penche sur le futur de Tous en cuisine

Dans les colonnes de Télé 7 jours, le chef avait notamment pu se focaliser sur l’après-confinement. En effet, Cyril Lignac est à la tête d’un restaurant et avec l’ouverture autorisée par le gouvernement, il devait forcément retourner derrière ses fourneaux. Pour le plus grand malheur des Français, il avait stoppé la présentation de Tous en cuisine. Il a toutefois précisé que la télévision a mis de côté le direct, alors qu’il est essentiel pour capter le regard des Français.

Pour le chef, les émissions sont trop étalonnées, montées et léchées, la télévision s’essouffle et finalement les téléspectateurs se lassent. C’est également pour cela que Tous en cuisine a pu rencontrer un succès aussi impressionnant. Vous avez un direct relativement simple, le plateau n’est pas extravagant, les Français cuisinent depuis leur domicile et ils utilisent une simple connexion pour converser avec le chef. M6 se penche donc sur le retour de ce programme et pour l’instant, aucune date précise ne semble être énoncée. Il faudra patienter, mais c’est tout de même une bonne nouvelle pour les passionnés de cuisine.