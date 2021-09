Tous en cuisine : Les internautes se moquent de l’intitulé de la recette de Cyril Lignac !

Au menu de Tous en cuisine ce 8 septembre 2021, c’était des tacos au poulet à la coréenne que Cyril Lignac a proposé à ses invités. Cependant, les téléspectateurs n’ont pas du tout adhéré à l’appellation donnée à cette recette, qui pour eux, n’a rien à voir avec les ingrédients proposés.

De prestigieux invités apprennent des recettes avec Cyril Lignac

Les téléspectateurs de M6 se régalent tous les jours avec les petites recettes simples de Cyril Lignac. Le célèbre chef anime en effet l’émission Tous en cuisine, et depuis le début, des célébrités de tous les domaines sont invitées à y participer. Un moment toujours convivial que guettent à chaque fois les fans. A chaque épisode, les téléspectateurs et les invités ont la chance de pouvoir enrichir leur carnet de recettes. C’est également le moment d’apprendre quelques astuces de chef intéressantes. Au programme, Cyril Lignac propose soit une entrée et plat de résistance, ou alors un plat et un dessert.

Toujours accompagné de son co-animateur Jérôme Anthony, ce dernier comme la plupart des téléspectateurs, essaie de suivre comme il peut, les recettes du chef. Depuis le début de cette aventure, on en a vu défiler des personnalités dans Tous en cuisine. Ainsi, Cyril Lignac a pu apprendre 2 recettes à l’acteur Kev Adams, l’animateur Stéphane Bern, la chanteuse et actrice Camille Lellouche, la chanteuse Cœur de pirate, ou encore Inès Reg la comédienne.

Ce mercredi 8 septembre 2021, le célèbre chef a accueilli l’artiste Ophélie Meunier dans son émission. Comme d’habitude, c’est chacun dans sa cuisine que l’émission s’est déroulée, à travers des caméras. Comme menu, Cyril Lignac a proposé un plat et un dessert. Il était question de tacos de poulet à la coréenne, de mayo fumée et des pancakes au chocolat et à la banane.

Une intitulée qui ne passe pas

Jusque-là, tout va bien, mais le problème est venu de l’appellation du plat de résistance, qui n’a pas convaincu les internautes. En effet, pour ses tacos façon coréenne, Cyril Lignac a donné plusieurs ingrédients à commencer par des filets de poulet, du vinaigre de riz, de la sauce soja, un mélange 5 épices, du gingembre et du sucre en poudre, des œufs, un peu de fécule de pommes de terre, de la maïzena, de l’huile, du miel, du sel et du poivre blanc, des tortillas pour les tacos, des feuilles de salade romaine, de la mayonnaise et enfin, du tabasco chipotle.

Cependant, d’après les internautes, ces ingrédients n’ont rien de coréens. Il est vrai que les téléspectateurs n’ont rien trouvé à dire sur les associations d’ingrédients, ni les talents du cuisinier. Toutefois, le nom du plat a été moqué par les fans. Pour certains, c’était du poulet coréen à la japonaise, et pour d’autres, il y avait du french tacos. D’autres ont trouvé que le poulet était aussi coréen que du couscous. Ainsi la recette de Cyril Lignac, ou plutôt son intitulé, a suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Néanmoins, peu importe les diverses appellations, du moment où le goût y est.