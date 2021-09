Tous en cuisine : Jérôme Anthony fait une gaffe en présence de Matthieu et Laure (MAPR 5)…, Cyril Lignac régalé !

Le jeudi 16 septembre dernier, Laure et Matthieu étaient présents dans l’émission Tous en cuisine, invités par Cyril Lignac. Les deux amoureux se sont croisés dans le programme Mariés au premier regard et sont désormais parents d’une petite fille. C’est cette nouvelle que Jérôme Anthony n’a en effet pas oublié d’annoncer, à priori, sans l’accord des nouveaux parents. Quelle bourde ! Cet article vous en dit davantage sur la maladresse de Jérôme au sujet de la petite fille du jeune couple.

La bonne nouvelle de la naissance de la petite fille de Laure et Matthieu

Pour le meilleur et pour le pire, les amoureux se sont dit « oui » dans l’émission Mariés au premier regard. Laure et Matthieu vivent depuis le grand amour et le parfait bonheur. Ils prennent ensuite la décision d’agrandir leur petite famille. En effet, il y a plusieurs mois que le couple a annoncé sur Instagram qu’il attendait un enfant.

C’est ensuite le mardi 24 août 2021 que les tourtereaux ont officialisé la venue au monde de leur petite fille. Sur le même réseau social Instagram, les jeunes parents ont partagé leur bonheur et ont présenté leur petite Lya. Heureusement, tout s’est très bien passé, sans crainte et sans mauvaise nouvelle avec un plein d’émotions.

C’est depuis sa naissance que la petite qui pesait 3,85 kilos pour 51cm de taille sature de bonheur ses parents. Les heures qui ont suivi l’accouchement, Laure avait partagé sur les réseaux sociaux une vidéo. Cette dernière dévoilait un peu plus la petite nouvelle. C’est une publication qui n’a pas laissé indifférents les internautes qui étaient envahis d’émotions.

Ce fut un grand moment plein de tendresse, avec le titre Que du love de l’interprète Angèle en fond sonore. Ce titre témoigne pleinement du bonheur dans lequel baigne la jolie petite famille depuis plusieurs années.

Matthieu et Laure, des parents très heureux

Le jeudi 16 septembre dernier a eu lieu comme à l’accoutumée, une nouvelle édition de l’émission Tous en cuisine sur M6. Le jeune couple avait reçu à cette occasion une invitation à participer de Cyril Lignac. Il a avec plaisir honoré l’animateur de sa présence en direct depuis son domicile.

Ils étaient très radieux, et ce, même en dépit de la fatigue qu’ils devraient ressentir dans les premières semaines après l’accouchement. Les membres de l’équipe de l’émission n’ont pas manqué de féliciter les jeunes parents qui étaient très heureux. Toutefois, il faut croire que les amoureux ne semblaient pas disposés à évoquer pendant le direct ce bel évènement.

Cela a été donc Jérôme Anthony, qui en pleine émission, a évoqué le sujet. Il a dit aux jeunes parents qu’ils avaient une nouvelle à apprendre à tout le monde. Un peu embarrassés, Laure et Matthieu se sont mis à rigoler. À Matthieu de tenter quelque chose en répliquant qu’ils ne sont eux-mêmes pas au courant.

Au bout du compte, le jeune papa a fini par expliquer qu’ils sont parents d’une petite fille depuis 3 semaines. Il ajouta qu’ils étaient très heureux. Désormais, la nouvelle est officielle.