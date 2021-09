Touche pas à mon poste : La position de Jean-Michel Blanquer a amusé les internautes lors de son passage dans l’émission !

Le ministre de l’éducation national Jean-Michel Blanquer était dans Touche pas à poste ce mardi 14 septembre 2021. Venu pour la promotion de son livre récemment sorti, un détail a beaucoup fait rire les internautes. En effet, l’invité de Cyril Hanouna avait la main mal placée…

Jean-Michel Blanquer dans Touche pas à mon poste

Le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports a répondu à toutes les questions dans #TPMP ! — TPMP (@TPMP) September 15, 2021

Les téléspectateurs de l’émission de Cyril Hanouna ont vu Jean-Michel Blanquer sur les plateaux de C8 ce mardi 14 septembre. Ce dernier a écrit un livre qui est sorti le jeudi 9 septembre 2021. L’intitulé est « École ouverte », et à travers ce livre, Jean-Michel Blanquer s’exprime sur la pandémie du Covid-19, et l’influence sur l’école. En tant que ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, il est revenu sur la manière dont il a essayé de gérer au mieux la situation. La question est de savoir comment garder les classes ouvertes en pleine crise du Covid-19.

D’après un passage de son livre, pour Jean-Michel Blanquer, la question de la fermeture des écoles représente un point de bascule historique : « Dans cette situation incertaine s’est joué le choix entre une école vue comme notre institution fondamentale ou comme la variable d’ajustement de nos peurs. » Cependant, force est de constater que le problème n’est pas résolu.

En effet, alors que la rentrée scolaire 2021-2022 a déjà débuté, on parle du variant Delta du Covid-19. A ce propos, le ministre de l’éducation a assuré qu’il arrive à garder le cap. Aussi, son but serait que l’école reste ouverte durant toute cette année scolaire. Ainsi, Jean-Michel Blanquer assure que l’année scolaire en France sera la plus normale possible.

Où est la main du ministre ?

Pour promouvoir son livre, Jean-Michel Blanquer était sur le plateau de Touche pas à mon poste, en tant qu’invité de Cyril Hanouna. Aussi, il a bien fallu qu’il réponde à toutes sortes de questions aussi bien de l’animateur que de ses chroniqueurs. Parmi les sujets abordés en dehors de ceux concernant son livre, il y avait la condamnation d’Agnès Buzyn par exemple, et même le nouveau look du ministre, qui s’est laissé pousser la barbe. Ce dernier a répondu sans filtre à toutes ces questions, dont certaines ont bien fait rire le plateau.

Si tout s’est passé sans anicroche sur le plateau, au niveau des internautes, ce fût une autre histoire. En effet, au moment où le ministre était sur le plateau, les téléspectateurs de Touche pas à mon poste ont remarqué un détail intéressant. Déjà, celui-ci était assis aux côtés de Matthieu Delormeau, l’un des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Sauf que Jean-Michel Blanquer avait les 2 bras tendus, et les 2 mains posées à plat sur la table.

Cependant, l’un de ses bras était carrément posé devant le chroniqueur. Si celui-ci ne s’en est pas offusqué, une bande passante sur l’écran a caché la main du ministre. De ce fait, on ne voyait que le bras de Jean-Michel Blanquer, qui semblait descendre vers l’entrejambe de Matthieu Delormeau. Il n’en fallait pas plus pour faire envoler l’imagination des internautes. Il y a eu des réactions hilarantes sur twitter, et certains demandaient si le ministre voulait « pécho Matthieu » !