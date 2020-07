Touche pas à mon poste : après Matthieu Delormeau, un autre membre quitte l’équipe

Touche pas à mon poste est sans doute l’une des émissions les plus connues du paysage audiovisuel actuel. Depuis que l’émission de Cyril Hanouna est arrivée sur C8, elle enchaîne les records d’audience, et est suivie massivement par les téléspectateurs, et ce malgré les polémiques qui ont pu entacher sa réputation.

Chaque année, l’émission marque une pause le temps des deux mois de vacances d’été, l’occasion pour elle de préparer la rentrée. Et comme chaque année, des changements vont être opérés. Un nouveau plateau sera sans doute mis en place, et la valse des chroniqueurs se poursuit, entre ceux qui quittent l’aventure, et ceux qui la rejoignent.

Matthieu Delormeau : le chroniqueur emblématique quitte l’émission

C’est avec beaucoup de tristesse que les fans du chroniqueur ont appris qu’il ne reviendrait pas dans l’émission à la rentrée. En quelques années, Matthieu Delormeau s’est imposé comme un personnage emblématique du talk show, jouant de sa prétendue love story avec Cyril Hanouna pour faire rire les internautes.

L’ancien présentateur du Mag sur NRJ 12 a pu montrer une autre facette de sa personnalité, lui qui ne s’intéresse pas à la télé-réalité mais plutôt à l’actualité médiatique, people, et politique. Il a ainsi pu donner de la voix, exposant chaque soir ses avis, et débattant avec les autres chroniqueurs de l’émission.

Il s’est cependant retrouvé au coeur de plusieurs polémiques, beaucoup disant qu’il était malmené par Cyril Hanouna lui-même. Ils prennent en exemple la séquence des nouilles dans le boxer, filmée en direct, ou celle d’une terrible caméra cachée dans laquelle Cyril Hanouna a fait croire à Matthieu Delormeau qu’il avait tué quelqu’un, et qu’il accusait son ami pour s’en sortir.

« Tout a une fin et il faut savoir passer à autre chose. Je l’ai annoncé à Cyril Hanouna il y a quelques jours. J’ai envie de vivre de nouvelles aventures, à la télévision, à la radio, sur scène ou sur un plateau de cinéma… Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je ne cherche pas un travail, je cherche un projet où je puisse apprendre des choses que je ne sais pas faire » a annoncé le chroniqueur.

Cédric Cizaire ne reviendra pas à la rentrée

Aujourd’hui, nous apprenons que c’est Cédric Cizaire qui sera absent dès le mois de septembre. Âgé de 38 ans, il semble vouloir voguer vers de nouvelles aventures. Celui qui n’était pas autour de la table des chroniqueurs ne reviendra ainsi pas animer ses séquences habituelles, riches en humour, comme le « Conseil de classe » des chroniqueurs. Il était également chargé de remettre les lauriers, sortes de récompenses loufoques qu’il remettait à Cyril Hanouna ou aux membres de l’équipe.

« Quoi qu’il arrive, je serai à la radio la saison prochaine. Mon autre très gros projet de la rentrée sera de remonter sur scène en septembre avec mon nouveau one-man show. Je jouerai ce nouveau spectacle à Paris, mais je ne peux pas encore vous dire dans quelle salle. Je jouerai également en province » a-t-il confié à La Lettre de l’audiovisuel.

Cyril Hanouna peut compter sur d’autres chroniqueurs pour la rentrée

Mais que les fans de l’émission se rassurent, beaucoup de chroniqueurs cultes du talk show le plus regardé de France seront de retour. La grande amie de Cyril Hanouna, Valérie Bénaïm, sera au rendez-vous à la rentrée, tout comme Jean Michel Maire, chroniqueur historique de l’émission, présent dès le début.

Benjamin Castaldi sera également de retour, et surement encore à la présentation de l’émission le vendredi, en l’absence de Cyril Hanouna. En outre, nous apprenions l’arrivée de nouveaux chroniqueurs : Jean-Pascal Lacoste, Jordan de Luxe, Thomas Villechaize et Patrice Laffont rejoindront en effet l’équipe.

A noter que l’émission A prendre ou à laisser, qui marque également une pause pour l’été, sera de retour à la rentrée, sûrement fin août. Cyril Hanouna peut se vanter d’avoir réussi le come back de l’émission, qui a vu ses audiences augmenter au fil des jours. Il sera de retour à la présentation et sera très certainement heureux de retrouver les candidats qui souhaitent tous remporter le plus d’argent possible.