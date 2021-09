Top Chef, départ de Michel Sarran : Philippe Etchebest et Hélène Darroze ne restent pas indifférents et s’expriment !

Les fans de ‘’Top Chef’’ n’ont pas eu droit à leur plus beau jour. C’est par une forte turbulence que ces derniers ont pris le mardi 31 août 2021. Une nouvelle, et pas des moindres, avait été révélée dans laquelle on apprenait l’absence du chef Sarran. On vous en dit plus dans la suite.

Une nouvelle saison et un véritable changement

Le chef Sarran ne marquera pas de sa présence dans la prochaine saison de l’émission culte diffusée sur M6. Cela n’a pas tardé pour susciter des réactions sur les réseaux sociaux. Après Philippe Etchebest, c’est au tour de Hélène Darroze de s’exprimer face à la nouvelle déchirante.

Il faut dire qu’aucun fan de ‘’Top Chef’’ n’a pu anticiper cet épisode. Présent depuis 7 ans dans l’émission de M6, le chef Michel Sarran a fait ses adieux le mardi 31 août dernier via Instagram. Dans une petite vidéo, l’homme a annoncé une bien triste nouvelle.

Michel Sarran a ainsi fait savoir à sa communauté qu’il ne fera plus partie du jury au cours de la prochaine saison. Un changement que la chaîne M6 aurait décidé et donc, l’aventure prend fin pour Michel. Il n’a pas donné plus d’explications sur cette éviction, de quoi laisser les adorateurs de l’émission dans une grande désolation.

Cependant, il n’y a pas que les fans du chef doublement étoilé qui se retrouvent dans un véritable désarroi. Les candidats qui se sont succédé au sein de l’équipe de Michel n’en sont pas restés joyeux.

Philippe Etchebest et Hélène Darroze réagissent

L’annonce n’a pas tardé à faire réagir l’entourage de Michel Sarran comme on s’y attendait. Le chef Etchebest lui a immédiatement adressé un hommage, notifiant qu’il allait beaucoup manquer à l’émission. « Très heureux d’avoir partagé ces années à tes côtés mon ami. Tu vas nous manquer », avait-il lâché.

Selon les informations que le Parisien aurait diffusées, c’est le chef trois fois étoilé Glenn Viel qui remplacera Michel Sarran. Il faut préciser que Glenn avait déjà été invité à moult reprises dans certaines épreuves la saison précédente. Toutefois, il ne serait pas si simple de faire oublier l’homme à l’accent chantant et si adorable qu’est Michel Sarran.

Hélène Darroze en est bien consciente, à en croire son fabuleux message posté sur Instagram. Dans son post, la chef restaurant exprime le grand vide que laissera l’absence du chef doublement étoilé. Elle a d’ailleurs évoqué les 7 belles années passées aux côtés de ce dernier ainsi que les bons moments qu’ils ont eus.

Des souvenirs qui bien évidemment resteront à jamais gravés dans le cœur de la jeune dame. « Mon Michel, tu vas tellement me manquer sur le prochain tournage de Top Chef sur M6. Merci merci pour tous les bons moments que l’on a passés ensemble ces 7 dernières années. Que de bons souvenirs qui resteront à jamais dans mon cœur », avait-elle posté.

La réponse du chef toulousain aux messages d’affection

Michel n’a pas tardé non plus à répondre aux marques d’affection qui lui ont été offertes par Hélène Darroze. Dans sa réponse, on pouvait bien comprendre que les mêmes émotions l’animent quant au manque que son absence va engendrer.

Néanmoins, Michel assure qu’il y a encore beaucoup de choses à partager avec ses collègues, et que la vie continue.