Top Chef 2020 : Martin Feragus est marié à Fleur, nous avons les photos !

Comme vous le savez, à cause du coronavirus, certains mariages ont été reportés, voire annulés. Des couples n’ont pas pu trouver une date en 2020, les unions sont alors envisagées l’année prochaine. La situation est particulièrement problématique puisque nous sommes en pleine saison des mariages, mais Martin Feragus a eu de la chance. Il a notamment pu dire « oui » à Fleur et vous avez pu le découvrir dans l’émission Top Chef. La fameuse journée était programmée pour le 4 juillet dernier et le beau temps semblait aussi de la partie. Si vous n’avez pas regardé cette émission culinaire, vous ne connaissez sans doute pas ce cuisinier.

Martin Feragus est marié et il est papa

Dans Top Chef 2020, il était lié à Philippe Etchebest et il n’a pas eu l’occasion de se hisser en première position de cette émission qui connaît un franc succès. Elle a également été impactée par le coronavirus puisque la séance des couteaux n’a pas été classique. La cérémonie manquait un peu de pep’s et cela était en partie du à la situation sanitaire du pays. Le candidat attendait également de savoir s’il pourrait se marier et il s’est retrouvé dans la même situation que de nombreuses personnes. La France a été frappée de plein fouet par une crise sanitaire sans précédent, des mariages ont donc été annulés.

Celui de Martin et de Fleur a pu être célébré le 4 juillet dernier, le couple est parents d’une petite fille qui a vu le jour il y a deux ans .

. Ils se connaissent depuis très longtemps, mais il manquait cette petite touche de bonheur supplémentaire.

Les photos ont bien sûr été partagées sur le compte Instagram du candidat et vous pouvez finalement découvrir la cérémonie comme si vous y étiez.

Les tenues étaient assez sobres pour Fleur et Martin Feragus, madame portait une robe légère et blanche alors que monsieur avait opté pour un costume. Les clichés ont rapidement été partagés dans la presse et les internautes ont été sous le charme de cette cérémonie.

Martin Feragus partage son bonheur sur le Web

Vous aurez bien sûr des clichés sur les deux comptes à savoir celui du candidat de Top Chef 2020 et celui de Fleur. La jeune femme propose même un cliché de son bouquet, un accessoire indispensable pour le mariage surtout lors de la cérémonie du jeté. Les femmes sont souvent nombreuses à se masser derrière la mariée pour tenter d’attraper ces fleurs. Généralement, cet acte porte bonheur, si vous arrivez à obtenir le bouquet, il y a de grandes chances pour que vous puissiez vous marier dans l’année. C’est bien sûr une petite tradition sympathique.

Martin propose sur son compte Instagram des photos de sa participation à Top Chef 2020. Vous le retrouvez notamment aux côtés de Philippe Etchebest, le chef a notamment pris la parole pendant la crise sanitaire afin de mettre en avant le travail des restaurateurs. Ces derniers face à la crise du Covid étaient face à des pertes financières considérables et il militait forcément pour une ouverture rapide de toutes les brasseries et les restaurants. Aujourd’hui, ces établissements peuvent vous accueillir si vous portez un masque et le respect des conditions sanitaires est indispensable. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur Martin, rendez-vous sur son compte Instagram.