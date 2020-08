Tony Parker, A-t-il déjà une nouvelle femme dans sa vie ?

Décidément, Tony Parker, ancienne star du basket de la NBA est un homme plein de surprises. En mars 2020, un documentaire concernant Tony Parker et sa famille était diffusé sur les ondes. Un journaliste et un cameraman avaient suivi la petite famille pendant une année. le titre de ce documentaire ? Tony Parker confidentiel. On y voyait une famille très soudée. Mais le 3 août la nouvelle est tombée telle un coup de tonnerre. Tony Parker annonçait son divorce. Il expliquait que le couple avait pris cette décision d’un commun accord. Mais il a aussi rajouté que ni lui, ni son épouse ne comptaient donner de détails et que les suites de leur séparation seront réglées en prenant en compte l’intérêt exclusif des enfants du couple.

TONY PARKER CONFIDENTIEL Grâce à Alessandra Sublet, découvrez Tony Parker comme vous ne l'avez jamais vu. La star du basket se livre et vous ouvre les portes de son intimité. À découvrir demain, à 21h15 sur TMC. Publiée par Télé 7 Jours sur Lundi 23 mars 2020

Une décision qui a pris tout le monde de court

Rien ne laissait présager la séparation. C’était d’ailleurs le souhait du couple. Le communiqué de Parker indiquait clairement qu’ils ne souhaitait pas que les rumeurs prennent le dessus et que c’était la raison de leur communiqué sur Twitter. De prime abord il n’y avait rien à rajouter. Et ni Tony Parker, ni son épouse n’avaient rajouté quoi que ce soit.

Les vacances d’été

La séparation est sans doute déjà effective. En effet, peu de jours après l’annonce, Axelle Francine, la mère de ses enfants, et sa future ex-épouse, postait une photo de vacances. Le cliché la montrait elle, avec ses enfants mais sans Tony. Une façon sans doute aussi discrète que subliminale pour signifier que la séparation du couple était déjà effective et que les époux ne vivaient plus sous le même toit. En effet, il ne faut pas oublier que la mère des enfants de Tony Parker est journaliste et qu’elle gérait l’image de son mari. Elle sait ainsi parfaitement se servir des réseaux sociaux. Par contre, la future ex-épouse de Tony Parker n’a pas précisé où elle se trouvait en vacances.

Tony Parker passe ses vacances dans le Sud de la France

Le joueur de basket se trouve actuellement en France. Et il n’a pas choisi la destination la plus discrète. En effet l’ancienne star de la NBA a été vue à Saint-tropez. Cet endroit n’est pas, et de loin, l’endroit le plus discret de la planète. En été la concentration de people y est particulièrement élevée. Bien sûr c’est le moment idéal pour aller décompresser avec de riches amis. S’ils sont célèbres, c’est encore mieux.

En fait, Saint-Tropez est le spot où il faut être vu quand on appartient à la catégorie « riches et célèbres ». Mais Tony Parker a oublié un petit détail. Si le petit port de pécheurs rendu célèbre par Brigitte Bardot est l’endroit idéal pour des vacances de stars, il est aussi truffé de paparazzis à l’affût du dernier scoop, de la dernière photo. C’est donc sans surprise que le beau basketteur s’est retrouvé dans les pages de Nice Matin. Et le futur divorcé n’était pas seul. Bien au contraire.

Le basketteur très proche d’une jeune femme

Si Tony a été vu à Saint Tropez en compagnie de Jean-Michel Aulas, ce qui n’est pas un scoop puisque l’homme d’affaires et président de l’Olympique Lyonnais et Parker se connaissent, ce n’est pas cette photo qui a fait jaser. L’ex d’Eva Longoria et d’Axelle Francine, a été vu et jugé très proche de l’ex de Florent Manodou, la joueuse de tennis Alizé Lim. Bien entendu, cette information est à prendre au conditionnel, ni l’un ni l’autre des deux sportifs n’a officialisé quoi que ce soit. En effet, Tony Parker avait indiqué qu’il tenait avant tout à protéger ses enfants et ce cliché, même publié dans Nice Matin, n’est somme toute qu’une photo de vacances.