Tom Hanks et son épouse sont devenus citoyens grecs : on vous dit tout !

La Grèce compte deux nouveaux citoyens depuis quelque temps et non des moindres. Il s’agit de la star Hollywoodienne Tom Hanks et de son épouse Rita Wilson. C’est l’acteur et producteur lui-même qui l’a annoncé sur twitter. Celui qui a si bien personnifié l’inoubliable Forrest Gump a obtenu la nationalité grecque à titre honorifique tout comme son épouse Rita Wilson, dont la mère est d’ailleurs d’origine hellénique et est toujours ressortissante grecque.

Mais le nouveau citoyen grec n’est pas le seul à l’avoir annoncé. La nouvelle a été confirmée par Kyriakos Mitsotakis, le premier ministre de son nouveau pays qui l’a lui aussi officiellement annoncé sur Instagram.

Bien entendu le gardien de prison de la « Ligne Verte » ne va pas pour autant abandonner sa nationalité américaine. Tout simplement, son épouse et lui seront dorénavant bi-nationaux et bénéficieront chacun de deux passeports, l’un américain et l’autre grec, ce qui devrait rassurer ses admirateurs américains. Le couple ne va pas non plus transférer sa résidence en Europe, il va tout simplement continuer à vivre entre les deux pays, comme avant.

Un amour immodéré pour la Grèce

L’amour de l’acteur pour le pays d’Ulysse et de la mythologie ancienne ne date pas d’hier. Bien au contraire, Tom Hanks a déclaré qu’il a fait le tour du monde, qu’il a été voir les plus beaux pays, les plus merveilleux paysages, mais que pour lui, le plus bel endroit au monde était la Grèce. Les deux époux ont affirmé que la Grèce était le paradis. Tom a affirmé qu’il se sentait grec depuis 32 ans et n’a pas manqué de rendre de nombreux hommage à ce magnifique pays européen, pourtant loin de son pays natal.

Le nouveau citoyen ne tarit pas d’éloges sur cette merveille méditerranéenne. Pour lui la terre, la mer et le ciel de Grèce sont des lieux de guérison, y compris pour l’âme.

Cet amour pour ce pays se remarque d’ailleurs dans sa filmographie et celle de sa productrice d’épouse qui comporte de nombreux tournages et références à son nouveau pays dont « Mariage à la grecque ou encore « vacances à la grecque ». La comédie musicale « Mama Mia » au casting ahurissant a d’ailleurs elle aussi été tournée sur une île grecque.

Une implication dans la vie du pays

L’acteur plusieurs fois oscarisé et son épouse possèdent une maison sur l’île Grecque d’Antiparos où il passe en général la plus grande partie de son été en compagnie de sa petite famille. Il n’est d’ailleurs jamais le dernier à poster une photo, souvent pleine d’humour, sur les réseaux sociaux pour partager son bonheur avec ses admirateurs.

Starting 2020 as an Honorary citizen of all of Greece! Kronia pola! ( more or less, “happy year!”). Hanx pic.twitter.com/b8fmrgjvYP — Tom Hanks (@tomhanks) January 2, 2020

Mais Tom Hanks ne se contente pas d’être un vacancier qui vient uniquement pour profiter du soleil et de la mer. Lui et son épouse ne manquent jamais une occasion de s’impliquer dans la vie du pays, ni de le soutenir en cas de besoin. Ainsi, lors des incendies géants qui ont ravagé le sud de la péninsule hellénique en 2018, Tom et Rita se sont réellement impliqués et on fait preuve d’énormément de solidarité envers le pays. Le ministre grec de l’intérieur avait d’ailleurs souligné lors d’une interview l’aide apportée par le couple de stars au pays lors de l’incendie de Mati. Le couple de célébrités n’a cessé d’attirer l’attention des médias sur la situation de son pays d’adoption et a mis sa notoriété au service de son pays d’adoption.

Mais l’acteur n’a pas besoin d’une catastrophe pour faire la promotion de la Grèce. Il ne manque jamais une occasion de vanter les charmes du pays et sa douceur de vivre. Nul doute que chaque citoyen grec est aujourd’hui fier d’avoir un tel ambassadeur.